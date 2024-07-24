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癌症新療法！末期淋巴癌病人接受CAR-T療法　10天後順利出院

▲▼花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠主講「抗癌團體戰：認識免疫療法與免疫細胞CAR-T療法」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠主講「抗癌團體戰：認識免疫療法與免疫細胞CAR-T療法」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院自2022年9月引進歐美創新的癌症治療方式「CAR-T免疫細胞療法」。在2023年5月完成東部第一例接受CAR-T療法的淋巴癌病友；在衛福部健保署署長石崇良去年底宣布「細胞治療CAR-T有條件納入健保給付」之後，今年元月2日也完成台灣首位健保給付CAR-T治療，70歲的末期淋巴癌病人，在完成輸注後10天後順利出院。這是花蓮慈院細胞療法的重要里程碑。

▲▼花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠主講「抗癌團體戰：認識免疫療法與免疫細胞CAR-T療法」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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癌症蟬聯台灣十大死因之首已超過40年，隨著醫學科技的進步，癌症治療也發展了多種治療方式。花蓮慈院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠在第二場健康講座，主講「抗癌團體戰：認識免疫療法與免疫細胞CAR-T療法」，他指出，CAR-T療法已獲得美國FDA核准，可應用於血癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤等血液腫瘤疾病，全球第一位接受CAR-T療法是一位當時罹患的是急性淋巴性白血病、年僅6歲的美國女孩Emily，她從2012年接受治療至今已過了11年，沒有復發，已經完全康復。

▲▼花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠主講「抗癌團體戰：認識免疫療法與免疫細胞CAR-T療法」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「CAR-T療法結合了基因療法、細胞療法、免疫療法等3 大科技醫療的特性。」李啟誠主任表示，先取出病人血液並分離出 T 細胞，經過花蓮慈院幹細胞研製中心精密的處理與冷凍送往諾華，經過約一個月的時間進行基因改造T細胞，製備成救命的活的藥物CAR-T細胞－Kymriah® （學名為Tisagenlecleucel），再輸回病人體內，這時CAR-T細胞能精準辨識出癌細胞，並啟動免疫機制攻擊及消滅癌細胞。

李啟誠主任說，CAR-T療法為一次性治療，T細胞回輸到病人體內時是活潑的，可持續在體內成長並產生抗癌作用，這對於血液腫瘤末期的病人來說根治率約可達到40%。尤其慈濟此次首例CAR-T治療，特別慎選病人在最佳時機點萃取T細胞，以在最強免疫時刻攻擊癌症敵軍。今年4月間，有一位來自越南罹患末期血癌的14歲少女，也慕名來到花蓮慈院接受CAR-T治療，目前已出院返家。

▲▼花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠主講「抗癌團體戰：認識免疫療法與免疫細胞CAR-T療法」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

李啓誠主任表示，CAR-T療法扮演袪除毒邪的功能分常顯著，中醫則發揮可以扶正補虛的角色。

李啟誠主任也分享花蓮慈院林欣榮院長名言「對於頑強的癌細胞要A+B+C+D+E+F……」等多種方法，醫療團隊要極盡可能的幫病人找方法，因此除了開刀、化療、電療、標靶藥物、細胞治療，中醫調理也很重要，而針對血液癌症，現代中醫的觀點，血液癌症的病理是熱毒蘊鬱骨髓，由裡而外產生毒邪，損及髓血，身體反應作用的營氣等層次也受到波動，因此虛實夾雜，錯綜複雜。他認為，CAR-T療法扮演袪除毒邪的功能分常顯著，中醫則發揮可以扶正補虛的角色。

李主任也介紹花蓮慈院積已獲得周邊血幹細胞組織保存庫許可，及細胞製備場所（CPU）許可各種細胞治療開發的基因暨幹細胞研製中心，目前可以針對需要國內外周邊血幹細胞移植患者，提供超低溫凍存。也就是說，不僅可以做CAR-T細胞的前置作業處理，也已經開放接受健康、亞健康、化療後復原良好的患者，以自費方式儲存免疫細胞。

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