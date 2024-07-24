1500雞排祭品文成真！桃園人5年終等到颱風假　張善政臉書被讚爆

▲桃園市長張善政透過臉書宣布今（24日）桃園市停止上班上課，讓大票桃園人留言按讚。（翻攝自張善政臉書）

圖文／鏡週刊

今年第3號颱風「凱米」來勢洶洶，直撲台灣，昨（23日）晚各縣市陸續宣布停班停課資訊。而去年全台都放到、唯獨沒有颱風假的桃園，這次終於因凱米放到颱風假，也讓一名網友祭品文美夢成真。

據了解，桃園市上次因颱風停班停課為2019年9月30日，距離此次颱風假已有將近5年的時間，因此在桃園還未公布本次凱米颱風是否會放颱風假時，就有一名網友在PTT上發祭品文，直喊若桃園放颱風假，下週一就在台北車站發1500份雞排請大家吃。

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對此，桃園市長張善政昨晚因應中颱凱米帶來的劇烈風雨，透過臉書宣布今（24日）桃園市停止上班上課，同時提醒民眾颱風天應避免外出，緊閉並且加固家中門窗，做好防颱準備，「我會隨時掌握颱風動態，與市府團隊一起守護市民的安全」。

該文章一曝光，隨即掀起大票桃園網友湧入文章留言，「您好帥。誰再說我善哥沒有原則，就是我的敵人」、「帥！連任成功」、「市長好帥」「善政我大哥啦」。

不過針對網友祭品文的承諾，目前並無更進一步消息，但也有網友揶揄桃園放假，為何是在台北送雞排。



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