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快訊／凱米發威！20縣市豪大雨特報　下到隔天

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▲中颱凱米來襲，全台各地降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風來襲，中央氣象署今（24日）上午10時35分針對20縣市發布豪大雨特報，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣及宜蘭縣等山區，均是超大豪雨等級。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，今日台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣山區及嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣平地有局部豪雨或大豪雨。

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▲▼20縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

▲20縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

台北市山區及新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣平地及彰化縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖、蘭嶼、綠島亦有局部大雨，請注意坍方落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

氣象署指出，今、明天凱米颱風及其外圍環流影響，各地風雨明顯，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨，尤其嘉義以南、中部及東北部山區有局部超大豪雨，中部及北部、東部、東南部山區有局部大豪雨發生的機率。

氣象署表示，台灣各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率；颱風外圍環流沉降影響，今日金門有局部36度以上高溫發生的機率，請注意。

豪雨特報
影響時間：24日上午至25日晨
＊超大豪雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區
＊大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區
＊豪雨：台北市山區、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣
＊大雨：基隆北海岸、台北市、桃園市、新竹市、蘭嶼綠島、澎湖縣

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