涉貪雲林議長哥哥曾是十大槍擊要犯　栽在殺手檢座

▲沈宗隆及黃凱2人先後擔任雲林縣議長，都因涉嫌向綠能業者索賄遭收押。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，國金公司採合資經營，2019年成立，資本額1.5億元，主要從事再生能源發電設備，掛名負責人張家維、監察人陳如玲，包括連姓、陳姓、賴姓、林姓及劉姓等幕後股東都遭約談，除多人被交保外，黃凱買的BMW及租購的LEXUS豪華休旅車、勞力士名錶、精品珠寶及名牌包與現鈔200多萬元已被查扣。

另一家也被捲入的睿日光電，負責人張秉衡大有來頭，他出身台積電，後來擔任太陽能大廠茂迪董事長，但在2018年間，茂迪因嚴重虧損20億元，張秉衡請辭董座後，買下雲豹關係企業永鑫能源的投資場址，繼續在雲林耕耘綠能，睿日光電監察人則是身兼國金能源負責人的張家維，二家公司都鎖定在雲林進行綠能投資，關係相當密切。

▲綽號黑龍的雲林縣前議長沈宗隆被控向達德能源公司索賄二千多萬元，一度遭法院收押。

專案小組搜索雲林縣政府時，查扣其他光電案場資料，加上雲林縣政府建設處長李俊興坦承，洩漏審核電廠內部文件給黃凱，外界盛傳檢調鎖定雲林多個光電案場涉弊，黃凱遭偵辦只是前菜，後面還有更大咖操盤者恐「剉勒等」。

▲雲林縣議長辦公室流年不利，二度因貪汙案遭檢調大舉搜索。

全案由新北檢黑金專組檢察官周懿君承辦，她經手的最大案是中華工程公司承攬空軍公館營區案，涉行賄時任少將張大偉2千多萬元，此案原本不起訴確定，她另起爐灶重辦，不但揭發行賄鐵證，更讓張大偉原本聲稱燒掉的賄款全都吐回來充公，堪稱司法史上少有的貪汙翻案經典案例，讓她被封為「檢察界殺手中的殺手」。

▲睿日光電負責人張秉衡（圖）大有來頭，曾任太陽能大廠茂迪董事長，深耕雲林綠能產業多年。

調查局新北處因當年一起偵辦張大偉案的關係，再度找上周懿君合作偵辦黃凱涉貪案，絲毫無懼黃的哥哥黃村曾列「十大槍擊要犯」，5年前才獲假釋出獄。

▲新北檢檢察官周懿君（圖）曾大逆轉起訴前少將張大偉涉貪案，調查局再度找上她合作偵辦黃凱收賄案。

至於本案的主角黃凱，雲林縣第三選區（虎尾、土庫、褒忠、元長）四連霸議員，去年十月因國民黨籍前議長沈宗隆捲入綠能弊案，涉嫌收受達德能源2千多萬元賄款遭起訴請辭下台，才補選上議長，如今卻涉貪遭收押禁見。

前後二任雲林縣議長都因為貪汙案身陷囹圄，除了新北檢調功不可沒之外，最高檢察署強力督導綠能肅貪案件也是功臣之一，這也是司法機關再度掃蕩綠能蟑螂的鐵腕佳作。



更多鏡週刊報導

【新聞內幕】5千萬密約擺平民眾 縣府刁難 雲林議長索賄爆更大咖涉案

【雲林議長貪很大】檢扣議長5千萬密約 雲林光電索賄案背後還有更大咖

【雲林議長貪很大1】前金1500萬入袋手法曝光 黃凱要小弟開空殼公司當白手套