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桌球甜心成名史起底！　撞死人甩鍋恐重判

鄭先知（右）2021年與陳思羽（左）闖進東京奧運桌球女雙前8強。（體育署提供）

▲鄭先知（右）2021年與陳思羽（左）闖進東京奧運桌球女雙前8強。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我是運動選手，能再打多久也不確定，和解金沒有辦法付太多！」去年8月，鄭先知在台北市駕車與騎機車的楊姓父女擦撞，造成楊姓騎士重摔，送醫急診一個月後死亡。痛失一家之主的楊家，將鄭告上法院，鄭在庭訊中顯得十分無奈，幾經民事調解，仍未達成和解，尤其鄭對死者死因及處理賠償金的態度，讓死者家屬相當不滿，執意提告，這位美女國手恐面臨法院重判，甚至可能因過失致死入監服刑。

日前台北地院開庭時，承審法官再向雙方詢問是否有意談和解？鄭先知表示，可以與對方談，但自己是運動員，要參加培訓並時常出國比賽及訓練，收入有限也不固定，且運動員生涯還能持續多久也未知，無法負擔太高的和解金；對於鄭先知的說法，被害人及家屬委任的律師表示，全案已由檢察官依過失致死罪起訴鄭先知，但鄭與律師卻仍一直爭執楊姓男子死亡與車禍的因果關係，認為沒必要談和解。

此外，楊男過世後，最多可獲汽車強制險及第三人責任險理賠約500萬元，鄭先知原有意在保險金外再付60萬元賠償金，蒞庭檢察官李建論則建議她加到100萬元，讓被害人家屬拿到連保險共600萬元的賠償金，鄭雖同意，但被害家屬仍認為沒必要談和解，主因是鄭先知一再爭執車禍與楊男死亡的因果關係，導致和解破局，法官將擇期再審，屆時能否撫平被害人心中的傷痛，讓全案圓滿落幕，有賴雙方取得共識。

今年31歲的鄭先知，2017年在台北世大運與陳思羽、鄭怡靜、林珈芝和劉昱昕獲得女子團體桌球銅牌，由於外型亮麗，還入選世大運地主十大甜心正妹之一，為她贏得桌球甜心的美名，IG帳號有超過1萬8千名粉絲追蹤，最佳世界排名在50名以內；2021年在東京奧運會，鄭與陳思羽在第一戰桌球女雙奪勝，隨後鄭怡靜在女單直落3取勝，最後陳思羽在第3點女單突圍，3比0擊敗美國隊拿到8強門票，可惜最終止步於8強。

今年鄭先知雖未取得巴黎奧運會參賽門票，但仍未放棄為國爭光，6月在阿根廷舉辦的世界桌球職業大聯盟（WTT）奪得亞軍。只是，她持續在運動路上拚戰發光，卻萬萬沒想到在真正的道路上發生這麼大的意外，造成2個家庭的傷害，還可能面臨刑責，嚴重打亂自己與受害者家屬的人生。

桌球名將鄭先知（右）今年6月與簡彤娟（左）奪得世界桌球職業大聯盟（WTT）亞軍。（翻攝World Table Tennis臉書）

▲桌球名將鄭先知（右）今年6月與簡彤娟（左）奪得世界桌球職業大聯盟（WTT）亞軍。


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