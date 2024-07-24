雲議長涉貪流向2美女密友！　身分曝酒店女幹部、飼料廠千金

▲檢調懷疑黃凱將大筆賄款用來買名車，已查扣BMW及租購的LEXUS休旅車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢調查出黃凱透過助理分批領走機和帳戶款項，除了花400萬元買BMW X6休旅車、用姊姊名義租購頂級LEXUS車，並匯一大筆錢給台北市一名身材姣好的美魔女娜娜（化名），且與雲林一名長相甜美的飼料廠千金小茹（化名）也有巨額資金往來。

檢調傳訊黃凱二名頗具姿色的女密友作證時，因二人的外型出眾，還引起民眾側目，娜娜自述在林森北路歡場任職，並自爆黃凱常匯錢給她的原因，是她受託以自己的名義，幫黃凱在中山北路的晶華飯店訂房，有時一訂就是3天2夜，她陪黃凱進房就獨自離開逛街或吃飯，二人並非男女朋友，她也不知道黃凱進房後在幹嘛。

▲檢調同步搜索雲林縣政府，查扣一堆光電審核文件，懷疑另有共犯，正全力偵辦中。

至於小茹，除了人美，家族財力更是雄厚，她坦承與黃凱熟識，對方因調頭寸偶爾會向她借款幾十萬元應急，她基於好朋友的立場才幫忙，雙方金流只是借貸關係，但說法是否屬實？有待專案小組進一步調查。

▲檢調從黃凱家中查扣大量名牌包，懷疑與貪汙不法所得有關。

另一位居間介紹黃凱與國金公司認識的李姓黑道大哥，則爆出案外案，他因捲入一起詐騙黑吃黑案，日前遭台北地檢署聲押禁見獲准，專案小組為查明當時國金公司業者、黃凱與李三人在場、形同貪汙罪構成行求、期約的賄賂密會內容，多次借提李偵訊以鞏固案情。

▲睿日光電升壓站在甲地開說明會，卻在乙地施工，引爆當地居民不滿。

讓專案小組確信這起弊案存在對價的關鍵，在於從業者住處搜出密約，依照簽約過程及契約內容，正好成為國金公司行賄黃凱的關鍵證據，不過，掛名機和公司負責人的黃凱小弟被偵訊時支支吾吾，對於帳戶的1,500萬元毫不知情，後來黃凱及國金公司人員被突破心防，坦承雙方確有密約，但強調該筆錢的性質並非賄款，由於鐵證如山，黃凱終難逃遭收押的命運。



更多鏡週刊報導

【新聞內幕】5千萬密約擺平民眾 縣府刁難 雲林議長索賄爆更大咖涉案

【雲林議長貪很大3】議長哥哥曾是十大槍擊要犯 扳倒他的是檢察界的王牌殺手

【雲林議長貪很大】檢扣議長5千萬密約 雲林光電索賄案背後還有更大咖