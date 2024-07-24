雲林議長涉貪上千萬！　5千萬密約揪「光電弊案」幕後大咖

▲新北檢調懷疑雲林縣議長黃凱涉收賄上千萬元，替光電業者護航，訊後將他聲押禁見獲准。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

最高檢察署清查綠能弊案持續有斬獲，去年10月經補選當選的雲林縣議長黃凱，涉嫌收受光電業者賄款逾千萬元，新北地檢署執行「靖平專案」指揮調查局新北市調查處，兵分40路南下搜索雲林議長辦公室、住處及雲林縣政府、業者，聲押黃凱獲准。

本刊掌握，檢方掌握黃與從事太陽能發電的國金能源公司簽下5千萬元密約，允諾替業者擺平縣府及地方居民抗議，再利用親信成立人頭公司收賄1,500萬元前金，贓款除用來買豪車外，部分還流向他的2名女密友，檢調懷疑另有更大咖人物涉案，正全力要揪出幕後藏鏡人。

▲檢調從黃凱住處及辦公室查扣現金二三○多萬元及名錶。

▲檢調懷疑黃凱將大筆賄款用來買名車，已查扣BMW及租購的LEXUS休旅車。

本刊掌握，黃凱利用職權護航光電業者，替業者搞定用地並打通黑白兩道，為了收受賄款，利用小弟開設人頭公司，與國金能源（以下簡稱國金）公司旗下的營造廠簽訂一紙5千萬元密約，先收下1,500萬元前金，同意幫忙擺平縣府刁難及地方人士抗爭，再暗中協助業者取得太陽能光電執照，檢方訊後依貪汙罪將他聲押禁見獲准，由於另有共犯，檢調正擴大偵辦中。

▲檢調同步搜索雲林縣政府，查扣一堆光電審核文件，懷疑另有共犯，正全力偵辦中。

一名熟悉光電發展的人士告訴本刊，國金公司資金雄厚，長期在雲林發展綠能，股東人數多，且各司其職，除了政商關係不錯，地方人脈也很強，有人負責打點議會，有人負責疏通縣府，還有人專門和道上兄弟或地方意見領袖打交道，更傳出國金幕後老闆為更大咖人士，因看上光電產業具有潛力，想賺錢卻又擔心被地方牛鬼蛇神搞得一身腥，因此繞道國金公司擺平黑白二道，以利申請相關執照。

由於國金公司在第一階段的案場設置即涉及行賄黃凱，加上約定的賄款仍有3,500萬元去向不明，黃凱有無偕同其他議員向縣府施壓？或縣府是否有更高層的官員配合黃凱等人放水？以及藏身國金公司的幕後大咖是否涉案？已成為檢調下一階段偵辦的重點。

▲黃凱是4連霸雲林縣議員，甫補選擔任議長9個月即涉弊遭收押，震驚各界。

本刊掌握，國金能源與另家光電業者睿日光電的股東重疊，國金公司透過行賄打通地方關係涉弊，睿日光電去年7月在口湖鄉興建太陽能案場升壓站也鬧得沸沸揚揚，打算將光電案場所發的電匯集後，加壓併入台電電網向外輸送的設施再回賣電力牟利。

不過，直到取得縣府發出施工許可前，睿日竟未在當地舉辦說明會，加上升壓站離居民住家、淨水池很近，恐破壞水源，睿日光電對於居民抗議，居然提告涉犯組織罪及恐嚇罪，甚至寄出存證信函準備對居民求償1,500萬元。

▲睿日光電升壓站在甲地開說明會，卻在乙地施工，引爆當地居民不滿。

最離譜的是，升壓站位在口湖鄉謝厝村，緊鄰隔壁的湖東村交界，業者卻說前年2月已召開說明會，但開會地點卻不在這二村，而是遠在5公里外的下崙村，居民對於「甲地開發、乙地開會」作法認為有欺騙之嫌，懷疑縣府有人包庇，因為該場說明會只有15人簽到，扣掉出席民代與地主，只剩9位前來維持秩序的北港分局員警簽名，根本沒有任何謝厝村的居民在場。

▲謝厝村居民懷疑升壓站興建過程有人包庇，組成自救會赴縣府陳情，由縣長張麗善（左）接見。

因懷疑官員放水，氣得居民先後到議會和縣府抗議，由縣長張麗善接見，甚至在升壓站旁搭帳篷長期抗戰，一名閒暇時擔任村廟「桌頭」（在神桌旁幫乩童翻譯傳話的人）的蒜農和一群居民也24小時輪班駐守，不懼業者提告。

▲前能源局光電組長林文信（圖）曾赴雲林說明睿日光電升壓站程序，引爆當地民代質疑護航。他近日因涉台南力暘光電案遭起訴。

對此，綠營立委蘇治芬曾找來中央官員到地方協調，當時能源局光電組長林文信（近日涉及圖利台南力暘光電逾91億元案遭起訴）對於村民質疑睿日「甲地施工、乙地開說明會」是否會被撤照？林竟解釋申請文件都有詳實記載地點及內容，並無違反事實，當場遭居民痛斥說謊，直指縣政府公文要求業者必須在施工當地開說明會，加上能源局去年初才修正《電業登記規則》，規定業者在取得施工許可前須辦理說明會，林文信的說法反而讓當地民眾氣憤難平。



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