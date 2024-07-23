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6月新承作房貸續破千億　新青安占比衝40.92%

▲購屋諮詢示意照。（圖／記者張雅雲攝）

▲購屋諮詢示意照。（圖／記者張雅雲攝）

文／中央社

新青安貸款祭出優惠條件點燃買氣，房市迅速升溫。央行今天公布6月新承作房貸金額，連續第2個月突破千億元大關，衝上新台幣1012.21億元，為歷史次高水準，其中新青安占比升抵40.92%，也是去年8月方案上路以來最高。

央行今天公布6月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.127%，較5月的2.187%下降0.060個百分點，主要是因各類貸款利率均較5月下降所致。

進一步觀察外界矚目的房貸表現，6月五大銀行新承做房貸金額繼續突破千億元大關，為1012.21億元，雖較5月減少150.14億元，仍是歷史次高水準。

央行經研處副處長曹體仁說明，6月工作天數比5月少，因此六都建物買賣移轉棟數多呈月減，銀行承做的新青安、公教人員貸款、整批分戶的量也隨之減少。

曹體仁認為，單月數字下降不足以斷言房市熱度減退，不過政府近期針對房市祭出多項措施，央行第6波選擇性信用管制、財政部對新青安推動精進方案，以及囤房稅2.0於7月上路，對房市的影響均須觀察。

媒體詢問，新承做房貸連2月突破千億元，且新青安占比在4成以上的高水位，是否反映民眾有「趕上車」的狀況。

曹體仁認為，房市熱絡不單是新青安方案影響，從供給面看來，土地稀有性會墊高取得成本，近年工資、材料價格上漲，均有影響；需求面而言，台商回流、廠商擴大投資設廠，以及景氣回溫，都會帶動需求。此外，台股熱絡帶來的財富效果，也會對房市帶來助力。

曹體仁接著指出，新青安方案只是推動房市熱度的原因之一，而在財政部嚴查人頭戶、轉租後，可望使新青安用途正常化，回歸協助年輕人購屋的單純政策目標。從目前新承作房貸的量以及價格來看，沒有進一步上升，相對走緩，央行會持續觀察。

至於6月新承作房貸金額續居高水位，房貸利率卻微降0.003個百分點，下滑至2.184%。曹體仁說明，主要是6月銀行承作較多信用佳的房貸戶，給予的利率條件較低，使得數字往下走。

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