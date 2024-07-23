凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

▲凱米持續增強北上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署發布中度颱風凱米海上警報，氣象署預報員張竣堯表示，預計今天中午到傍晚發布陸上警報，預估首波警戒區以宜花東為主；而周三、周四風雨最強，屆時暴風圈有機會壟罩各縣市。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五受颱風及其外圍環流影響，今白天北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區上半天多雲，午後中南部有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張竣堯說，今晚到周四風雨逐漸明顯，西半部、東北部、各地山區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨機率，西半部山區有機會局部大豪雨以上等級雨勢，其他地區也容易下雨；周五颱風逐漸遠離，但有西南風水氣，中南部持續降雨，並有局部大雨或豪雨；周末西南風影響，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

張竣堯表示，颱風目前往北北西前進，持續增強中，預估周三清晨由北北西，逐漸轉西北接近台灣，周三、周四中心最接近，是風雨最強的時間，也不排除登陸台灣，之後颱風往馬祖前進，並登陸中國。

張竣堯指出，今天中午到傍晚都可能發布陸警，首波警戒區以宜花東為主，但仍得視颱風警報單；而颱風最接近時，7級風暴風半徑預報有到250公里，有機會壟罩各縣市，不過得看實際路徑而定，因目前模式還沒那麼收斂，路徑微小的變化對風雨差別就很大，還得再觀察。

▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）



▼周三、周四風雨最強。（圖／氣象署）

