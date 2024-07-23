併桌陌生孩玩湯鍋燙傷　她遭恐龍媽噴「怎不幫顧」傻眼：關我屁事

▲併桌小孩玩湯鍋弄翻燙傷自己，媽媽秒噴她「妳就坐在旁邊，怎麼沒幫忙看一下」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

有一名女網友埋怨，她日前在外面餐廳吃飯時，有一位媽媽帶著2名女兒來併桌，吃到一半媽媽帶妹妹去上廁所，然而就在媽媽離開期間，姊姊意外將熱湯打翻在自己身上，媽媽回來後看見姊姊的情況後，竟然罵她「妳就坐在旁邊，怎麼沒幫忙看一下」，讓她非常傻眼「到底關我什麼事？」

原PO在Dcard表示，她前幾天突然很想吃一間川菜料理，由於一時找不到其他一起吃，所以只好自己一人去吃，也因為是一個人上門，店員請她跟別人併桌，併桌的是一位媽媽帶著2名小姊妹，目測小姊妹應該沒有讀小學，吃到一半妹妹說想去上廁所，媽媽就帶著妹妹短暫離開，留姊姊一個人在桌上繼續吃。

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原PO說，留在位置上的姊姊在媽媽離開後，不知道是想盛湯還是一時貪玩，一直移動放在湯鍋下面的隔熱木板，最後整鍋熱湯突然翻掉並往姊姊的身上撒，此時媽媽剛好帶著妹妹從廁所走出來，看見姊姊的情況後立刻開啟「潑婦罵街」模式，先是大罵店員，接著突然把「炮口」轉向她。

媽媽質問她「小姐，妳就坐在旁邊，怎麼沒有幫忙看一下我的小孩，妳到底有沒有同理心啊」、「妳就這樣看我小孩被湯灑到什麼都不做」，她無奈回答「為什麼我要，你自己小孩自己不顧好怪誰」。

媽媽聽了非常不滿，接著竟直接人身攻擊「你是不是沒有父母養，自私又沒禮貌」，讓她氣到嘲諷對方「你小孩有你這個媽媽養，還真是幸福呢，被燙傷了媽媽都不關心，只會像潑婦一樣到處叫」。

原PO也解釋，為什麼不幫忙顧，除了她真的覺得不關自己的事情外，「如果阻止那個小孩，她突然大喊『有奇怪的阿姨罵我』怎麼辦，我本身被小孩陰過很多次，心裡有點陰影」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「為何她人不在，其他人就得主動幫她顧小孩，這不是她一開始就應該想到的事嗎」、「最喜歡不被道德綁架的人了」、「自己小孩本來就要自己負責，甩鍋給陌生人，超莫名其妙」、「我喜歡你罵那個媽媽的那句」。

也有人說，「就算她開口也不要答應」、「她如果一開始有禮貌詢問，能不能稍微幫她看顧一下，那我肯定會看顧的，但是這種默認別人應該當自己小孩保母的行為，我不能接受」、「沒有本事教，真的不要生小孩唉，沒有人有義務要幫妳看小孩」。