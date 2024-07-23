4星座「絕不浪費生命」！　一輩子在學習新技能

▲對於自己設下的目標，4星座絕不浪費時間，努力上進、全力以赴。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人生短短幾十年，有人對未來感到迷茫，過一天算一天；有的人則會充分利用每分每秒，絕不會浪費生命。塔羅牌老師艾菲爾點名不負光陰「4星座」，會努力追求知識和成長、充實自己。他們珍惜每一個機會，無時無刻探索世界與內心，讓生命變得豐富有意義。你也上榜了嗎？

不浪費生命、努力充實自我的4大星座。請同時參考太陽、上升及火星星座：

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1.射手座

射手座是個熱愛自由與冒險的人，總是渴望探索未知世界。你認為生命的美好在於不斷發現新事物，以拓展自己的視野和知識。你積極參與各種活動、學習新技能，無論是旅行、運動或學習新語言和文化，都會全心投入其中，絕不浪費時間。你相信只有透過不斷探索，才能讓生命變得更加有意義，積極的態度與好奇心，為生活注入活力。

2.獅子座

獅子座充滿熱情和創造力，對於各種興趣與嗜好都認真投入，無論是藝術、音樂、運動或社交活動，總是全力以赴，享受其中的樂趣。你認為只有充實自己的生活，才能真正感受到生命的價值，因此你會不斷尋找新的挑戰和機會，讓自己變得更優秀。正向的態度與熱情，使你不斷進步，並贏得他人的尊重與讚賞。

3.天蠍座

天蠍座非常有責任感和目標，對於未來有著明確的規劃和追求。你不輕易浪費時間，總是努力上進、追求卓越，不管是工作、學習都全力以赴、力求做到最好。你認為唯有努力不懈才能實現夢想，因此不斷學習新技能，以提升自己、豐富生命。你的付出與責任感，終將成為甜美果實，能獲得他人的信任與敬佩。

4.處女座

處女座追求完美與細節，對於人生有著高度的要求和期望。你不輕易滿足於現狀，而是尋求機會以提升自我，無論是學術、工作或是生活的各個層面都精益求精。你相信只有藉由不斷的學習和充實自我，才能讓生命變得更加有意義。追求完美的精神，使你持續向前，取得更多成就。