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恆春梅花鹿繁殖太多了　動物學專家：要積極節育、圍網防擴散

▲▼ 梅花鹿 。（圖／翻攝墾丁國家公園管理處網站）

▲恆春半島的梅花鹿數量已「超過生態負載量」。（圖／翻攝墾丁國家公園管理處網站）

文／中央社

屏東恆春半島梅花鹿超過生態負載量，造成植被破壞、農損與人鹿衝突等問題。野生動物學專家裴家騏表示，應積極防止擴散，短期架設圍網，長期生育控制，並投入更多經費控管。

墾丁國家公園管理處指出，經調查梅花鹿在恆春一帶約2000多隻，超過生態負載量500隻。去年不僅人鹿車禍13件，梅花鹿相關理賠金額達新台幣78萬1260元，在高位珊瑚礁自然保留區也造成生態危害。

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現為台灣野生動物學會理事長的哺乳動物學專家裴家騏告訴中央社記者，2017年高位珊瑚礁自然保留區梅花鹿密度100公頃有將近100隻，2022年時因環境破壞降至每100公頃40多隻，但保留區內密度應降低到每100公頃10隻以下，才不致破壞台灣目前唯一保存完整的高位珊瑚礁森林生態系。

裴家騏說，農業部林業試驗所在保留區內作小面積圍籬，但有效作法應是將保留區137公頃全區圍起，使用良好、可維持10至20年的材料，在區內作清零，讓森林更快恢復；高經濟作物也可採圍網保護，不過若要防止鹿進入道路就有另外考量。圍網僅是救急，長期解法還是得降低鹿數量、密度。

裴家騏指出，節育是數量控管好方法，不過要達成目標成本很高，墾管處目前仍在試驗以注射方式節育。要有效減少族群數量，必須7、8成個體長期避孕；劑量、效用時間等釐清後，接種上百隻梅花鹿又是另一個關卡；口服疫苗在實施節育上較容易，但是發展過程也要考量如何平均讓鹿食用，及避免其他哺乳類食用。兩者都得花費數年研究。

至於以捕獵控管，裴家騏說，一來國家公園法禁止狩獵，二來在國內接受度低，即便法律可行，國家公園管理處也不太可能採取此法。現階段還是以物理性圍籬、發展節育手段並進，並增加預算，降低控制方案研發時間。

墾丁國家公園自1984年起進行梅花鹿復育計畫，裴家騏說，前30年首要量為穩定梅花鹿野外族群、確保無近親繁衍產生遺傳缺點，過去10年為族群成長初期，進入第2階段才有數量管理需求。未來10年鹿數量將指數成長，應趁目前分布範圍還在恆春半島時積極管理，若擴散至花東縱谷恐對當地農業造成衝擊。

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