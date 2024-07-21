陝西坍塌大橋啟用不足6年！12人無辜喪命　輿論怒責「豆腐渣」

▲大橋塌方畫面。（圖／翻攝自央視）

文／中央社

陝西省一座高速公路橋梁19日垮塌，導致25輛車墜河、已知12人遇難，仍有31人失蹤。發生塌橋的公路啟用至今不足6年，中國網上輿論呼籲嚴查，並怒責「豆腐渣狂魔」。

綜合新華社等陸媒報導，陝西商洛市柞水縣境內前天晚間突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向嚴坪村二號橋局部單側垮塌，垮塌長度約40公尺，途經車輛在黑夜中未能發現，從橋面缺口高速飛墜洪流，截至目前為止，官方共確認25輛車墜河，已尋獲12名遇難者，仍有18輛車、31人失蹤。

公開資料顯示，丹寧高速是陝南重要交通要道，水陽段全長79公里，由陝西省交通集團負責建設管理，2018年12月通車。

官方目前仍未公布事故具體原因，而有分析指出，垮塌可能是山洪暴發將質量很大的物體衝擊柱墩，導致失穩倒塌而讓橋面垮塌。

▲坍塌處。（圖／翻攝自央視）

中國網上則是議論紛紛，要求追究相關責任人，「這橋。為啥是橋面折斷。橋墩一點事沒有。請速速嚴查。控制相關人員。別讓他們跑了 」；有人則質疑「這個高速橋梁在修的時候沒有考慮暴雨、山洪這些自然災害嘛」；還有人怒稱「豆腐渣（指工程偷工減料）狂魔」。

據報導，這座公路橋發生垮塌的一側插入湍急洪流中，一個原本支撐垮塌橋面的橋墩消失，水位距橋面仍有逾10公尺距離；橋面簇新，斷裂面平整，有鋼筋暴露在外。

事故發生後，中國國家主席習近平指示要求全力搶險救援；中國國務院副總理張國清昨天中午則率隊趕赴陝西柞水指導救援處置工作，要求盡快查明橋梁垮塌原因和責任，及時回應社會關切。

此外，中國水利部啟動重大水旱災害事件調度指揮機制，緊急會商部署陝西商洛金錢河橋梁垮塌處置相關工作。