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南投4鄉鎮市城隍爺聖誕遶境祈安起跑　封街大辦餐車趴

▲南投縣各地城隍爺聖誕遶境祈安陸續起跑，副縣長王瑞德點起馬炮祈福。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣各地城隍爺聖誕遶境祈安陸續起跑，副縣長王瑞德點起馬炮祈福。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天（農曆6月15日）為城隍爺聖誕千秋，南投縣四大鄉鎮市都舉辦遶境祈安活動；竹山靈德廟遶境活動、縣府文化局舉辦的2024南投城隍文化祭活動已先後自18和19日起跑，副縣長王瑞德今天也分別赴草屯鎮惠德宮及南投市配天宮，為廟方辦理的繞境活動點燃起馬炮，恭請城隍爺出巡遶境，祈求縣境平安。

草屯惠德宮20日中午盛大舉行慶祝關聖帝君暨城隍尊神聖誕千秋市區遶境活動，王瑞德與該廟管委會董事長林昆熠及來賓們一起持香團拜，並在點燃起馬炮後，開始遶境草屯市區祈求平安，信眾沿途敬備香案祈福，場面盛大熱鬧，縣議員唐曉棻、簡賜勝、簡峻庭、李洲忠、莊士傑、蔡銘軒、草屯鎮長簡景賢及多位鎮民代表、里長都到場共襄盛舉。

▲南投縣各地城隍爺聖誕遶境祈安陸續起跑，副縣長王瑞德點起馬炮祈福。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣各地城隍爺聖誕遶境祈安陸續起跑，副縣長王瑞德點起馬炮祈福。（圖／南投縣政府提供）

南投市配天宮的城隍爺繞境活動方面，王瑞德也在該廟主委張西村陪同下進廟持香參拜，祈求活動順利平安，並在點燃三響起馬炮後，與立法委員游顥、縣議員林儒暘、張秀枝、沈夙崢、南投市長張嘉哲、代表會主席張惠卿 等人扶著神明鑾轎參與繞境；在金鼓齊鳴與漫天鞭炮聲中，由牛頭、馬面當先鋒，七爺、八爺及八家將在後，鼓陣、陣頭及隨行護駕信眾，還有藝閣車隊沿著南投市區街道遶行，沿途信眾商家也都設案迎接祭拜，整個市街熱鬧滾滾。

▲南投縣各地城隍爺聖誕遶境祈安陸續起跑，副縣長王瑞德點起馬炮祈福。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣各地城隍爺聖誕遶境祈安陸續起跑，副縣長王瑞德點起馬炮祈福。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，透過繞境祈福活動可認識傳統宗教歷史文化的傳承與陣頭文化，周邊盛大的市集也為街市促進經濟，相信城隍神威庇佑一定能讓地方繁榮、平安順遂，縣府也會大力支持，讓更多人能感受到地方民俗與宗教文化的魅力。

同時舉辦的2024南投城隍文化祭活動，則在南投市武德殿旁的民生街至建國路封街舉辦「餐車趴」：包括70台餐車，搭配「吾的市集」與環島網紅餐車、異國風味料理、人氣國民小吃，至21日連續3天營業時間從中午1時30分到晚上10時；竹山靈德廟於7月18至20日展開為期3天的廟會及遶境活動，也有多方陣頭及攤販聚集共襄盛舉，竹山警分局同時規劃相關交通疏導勤務，並派員到場協助交通疏導及藉此宣導交通安全。

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