蔡瑞雪爆分手富二代「最高學歷北一女」遭酸　她笑回37字

▲「北一女神」蔡瑞雪、孫麥傑去年雙雙認愛。（圖／翻攝snowbabyq）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪去年認愛富二代DJ孫麥傑，最近被爆出感情生變已分手，但兩人均駁斥。網紅陳沂大酸，分手原因是豪門看不上蔡只有高中學歷。對此，蔡瑞雪也在IG發出3張甜笑的照片以37字回應，「希望我們都能用善良的心去面對」。

陳沂表示，蔡瑞雪靠蒙藏身分加分25%考上北一女，大學本想考牙醫系，但考了2年卻考不上，最後直接不考，「而且因為蔡瑞雪我才知道，蒙藏加分好像只能用一次欸。如果用在高中，那大學就不能用。」

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▲陳沂發文酸蔡瑞雪維持最高學歷北一女。（圖／翻攝snowbabyq）



▲蔡瑞雪PO出甜笑照，希望大家都能善良。（圖／翻攝snowbabyq）



陳沂指出，蔡瑞雪爆出與富二代分手的情節就像偶像劇，「如果是我一定會堅持我們是真愛，絕對不會離開他的！因為我要的是整個家產啊，眼光要放遠點，格局才會大，懂？但她應該是學歷所以被反對。這時候就應該先想辦法懷孕吧？」

面對網路上的流言蜚語，蔡瑞雪則發37字表示，「我相信，每個人都有自己的故事和難關。希望我們都能用善良的心去面對，謝謝你們的關心」。巧合的是，孫麥傑的媽媽在IG上的自我介紹也是「保持善良」。

粉絲看完紛紛留言，「沒事，妳是最棒的」、「真的善良且開心過好自己的生活就好了，美美的」、「無所謂，我愛瑞雪」、「人言可畏！保持善良的心最重要」、「保持善良，善良會眷顧我們的」。