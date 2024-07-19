跟著買就沒錯！開架藥妝店公開「熱銷洗髮精Top 5」

▲消費者夏季偏好涼感控油型洗髮精。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

地球暖化，夏季變得越來越熱，你是不是才踏出門就滿頭大汗？頭皮難免因出油、出汗而不適，想要享受清爽夏日，一定要從「頭」開始，屈臣氏公布最新熱銷洗髮精Top5，根據統計發現天氣轉熱後清涼控油型洗髮產品特別受歡迎，不僅清潔時能帶來沁涼感，還能舒緩因夏日高溫引起的頭皮不適。

#第1名 花王洗髮精 清新沁涼型

無矽靈、弱酸性的溫和洗髮，髮絲柔順不打結，舒爽沁涼、淡雅清新的薄荷香，溫柔呵護整天清爽不黏膩。

#第2名 海倫仙度絲去屑洗髮乳 薄荷舒爽



含雙重薄荷精萃配方，頭皮去油清涼淨爽，超強去屑力讓你擁有剛洗頭般清爽，五層吸附極淨化，磁力般吸附深層淨與髒污。

#第3名 HAIR RECIPE 奇異果無花果清爽豐盈洗髮露

內含奇異果無花果精華配方，調節頭皮油水比例，讓髮絲清爽蓬鬆，抗氧化精萃守護健康頭皮，養出豐盈秀髮。

#第4名 阿葵亞淨水賦活洗髮精控油款

採用頭皮淨味平衡技術，防止異味讓頭皮清爽潔淨，添加檜木精粹深層淨化頭皮，另添加薄荷精萃可平衡皮脂分泌，洗後頭皮更沁涼爽淨。

#第5名 森歐黎漾 淨平衡洋甘菊涼感控油洗髮精

選用鮮萃洋甘菊、高濃度玻尿酸、保養品級胺基酸，維持油水平衡，洗後清爽不黏膩，打造蓬鬆豐盈秀髮。