被嘲笑身高！「白眼女神」梅洛尼不忍了　女記者慘噴17萬

▲美國總統拜登在北約 75 週年峰會最後一天遲到，在場的義大利總理梅洛尼（中），被捕捉到疑似在抱怨和翻白眼的畫面於社群上流傳。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國總統拜登在北約 75 週年峰會最後一天遲到，在場的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），被捕捉到疑似在抱怨和翻白眼的畫面於社群上流傳，引發熱烈話題，未料這位女總理近期對一位女記者開告，米蘭法院裁定，要求這位曾在社群公開嘲笑梅洛妮身高的記者，必須支付新台幣17.8萬元，做為精神補償。

▲義大利總理梅洛妮。（圖／達志／美聯社）

根據《路透社》報導，這位記者寇戴塞（Giulia Cortese）曾在2021年於社群媒體X挖苦梅洛尼的身高，被視為「身材羞辱」（bodyshaming），遭判5000歐元，約17.8萬元的罰款。

寇戴塞將當時還不是總理的梅洛妮，與已故法西斯領袖墨索里尼（BenitoMussolini）以修圖方式拼接在一起，引起梅洛尼反彈，兩人更在社群媒體上「唇槍舌戰」，寇戴塞機著以更多貼文嗆梅洛尼，其中一則甚至表示，「梅洛尼，你嚇不倒我。畢竟你的身高只有120公分，我根本看不到你」。

▲梅洛妮近期對一位女記者開告，米蘭法院裁定，要求這位曾在社群公開嘲笑梅洛妮身高的記者，必須支付新台幣17.8萬元，做為精神補償。（圖／達志／美聯社）

根據公開資料，梅洛妮實際身高大約介於158至163公分之間，不滿遭到羞辱的她，隨後向法院提出訴訟，出身極右派政黨的梅洛妮，並非首次提告媒體或記者，先前一位暢銷作家薩維亞諾（Roberto Saviano）也曾在電視節目上批評梅洛尼的移民取締政策，被以侮辱罪名提告，2023年羅馬法院判陪1000歐元，約新台幣3.57萬元，外加負擔所有訴訟費用。

針對判決結果，梅洛妮則透過律師表示，會把賠償捐給慈善機構，由於這位女總理過度干預和控制記者的工作，影響到新聞自由報導與言論空間，義大利國家廣播公司（Rai）曾在5月份發起罷工抗議；除此之外，無國界記者組織（Reporters WithoutBorders, RSF）也在今年提到，義大利國內有許多針對記者的訴訟案，使其在「世界新聞自由指數」（WorldPress Freedom Index）的排名下降了5名，來到第46名。

▲梅洛妮近期對一位女記者開告，米蘭法院裁定，要求這位曾在社群公開嘲笑梅洛妮身高的記者，必須支付新台幣17.8萬元，做為精神補償。（圖／翻攝自X）





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