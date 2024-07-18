　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逾16年移送檢調達40件　金管會示警買境外保單5大風險

▲金管會。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲金管會。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
文／中央社

金管會今天再度出面示警，若購買境外保單可能面臨遭詐騙等5大風險，籲民眾勿買未經金管會核准的境外保單。統計自2008年至今年6月底止，金管會接獲民眾檢舉或申訴地下保單，移送檢調共達40件。

根據金管會統計，自2008年起至今年6月底止，金管會接獲民眾檢舉或申訴地下保單，移送檢調共達40件，其中有1件目前正在偵辦，另39件中，有23件司法單位列參，12件不起訴，4件起訴。

金管會繼今年3月29日發布新聞稿示警境外保單風險後，今天再度出面示警，呼籲消費者切勿購買不肖業者以資產管理或財顧公司等名義，在社群媒體、網路推介招攬未經主管機關核准的境外保單。

金管會保險局主秘古坤榮表示，民眾應選擇經金管會許可設立的保險公司，並透過合法管道購買保單，民眾若有各類保單投保需求，金管會保險局及產、壽險公會網站均有刊載合法保險公司客服及聯絡方式，民眾可多利用。

古坤榮指出，簽發境外保單的業者均為未經金管會許可設立得於台灣境內經營保險業務的外國保險公司，所發行的保單即俗稱的境外保單或地下保單，均未經金管會審查通過，消費者若購買境外保單，可能面臨5大風險。

第1，若遇上保險理賠糾紛，民眾需自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理，消費者恐求助無門。

其次，境外保單多以英文書寫或為中文譯本，資訊可能不透明，導致消費者無法充分了解保險契約內容。

第3，發行境外保單的保險公司不受台灣保險法規範，無法獲得台灣保險安定基金相關保障。

第4，不肖人士可能提供虛假境外保單，消費者在難以辨別的情況下，恐遭騙取保費。

第5，境外保單不為台灣法律承認，消費者支付的保費無法作為所得稅列舉扣除額，且境外保單死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產規定。

保險法規定，為非保險法的保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上、2000萬元以下罰金；情節重大者，得由主管機關對保險代理人、經紀人、公證人或兼營保經代的銀行停止一部或全部業務，或廢止許可並註銷執業證照。

古坤榮強調，任何人均不得在台灣境內代理、經紀或招攬境外保單，否則將涉有非法銷售境外保單的刑事責任，金管會呼籲保險從業人員及一般大眾切勿以身試法；民眾若發現不肖人士招攬境外保單的具體事證，可檢具事證向司法單位告發或向金管會檢舉。

自2008年起至今年6月底止，即近16年半期間，以2011年金管會接獲民眾檢舉或申訴地下保單，移送達13件，創歷年最高，自2022年起至今年6月底止，金管會並無接獲民眾檢舉或申訴地下保單進而移送案件。

ET快訊
快訊／首位女性駐法代表！郝培芝出任駐法國大使
快訊／鄭文燦子弟兵遭收押！
工廠大火！燃燒3萬平方公尺　14棟建物毀了
蕭淑慎尪梁軒安發聲「絕不會自殺」！
稱幼兒園性侵案「萬一小孩講錯」　教育局副局長鞠躬道歉了
快訊／「狼師案」燒向柯文哲！民眾黨認了：確實有值得檢討之處
北韓5女高中生「看韓劇」被判無期！　雙手遭捆屈辱畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

廢義務役1年役期公投　中選會決議駁回：補正後仍不符規定

快訊／首位女性駐法代表！　保訓會主委郝培芝出任駐法國大使

快訊／「狼師案」燒向柯文哲！　民眾黨認了：確實有值得檢討之處

談范斯「美國優先」為關鍵起手式　凌濤：他強調不讓孩子上戰場

立院通過《新住民基本法》　陸委會：希望隱憂不要成為真實

逾16年移送檢調達40件　金管會示警買境外保單5大風險

川普拋「保護費說」　共和黨參議員緩頰：美國優先但不會獨善其身

行政院通過《不義遺址保存條例》　毀損最重5年徒刑、2000萬罰金

中央全額補助！新樹鶯堤外便道今通車　蘇巧慧同框侯友宜

超額頻譜遭NCC罰300萬　蔡明忠：台灣大會主張法律權益

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

【晚ㄤ～】睡前要有個儀式感得狗勾????

廢義務役1年役期公投　中選會決議駁回：補正後仍不符規定

快訊／首位女性駐法代表！　保訓會主委郝培芝出任駐法國大使

快訊／「狼師案」燒向柯文哲！　民眾黨認了：確實有值得檢討之處

談范斯「美國優先」為關鍵起手式　凌濤：他強調不讓孩子上戰場

立院通過《新住民基本法》　陸委會：希望隱憂不要成為真實

逾16年移送檢調達40件　金管會示警買境外保單5大風險

川普拋「保護費說」　共和黨參議員緩頰：美國優先但不會獨善其身

行政院通過《不義遺址保存條例》　毀損最重5年徒刑、2000萬罰金

中央全額補助！新樹鶯堤外便道今通車　蘇巧慧同框侯友宜

超額頻譜遭NCC罰300萬　蔡明忠：台灣大會主張法律權益

廢義務役1年役期公投　中選會決議駁回：補正後仍不符規定

用AI輔助疾病分類！台大醫院病歷資訊管理室　70年來不斷創新

快訊／首位女性駐法代表！　保訓會主委郝培芝出任駐法國大使

快訊／鄭文燦子弟兵遭收押！議員張肇良關說違建　涉貪污罪慘了

涉行賄鄭文燦！楊兆麟家人衝回家拿護照　1hr捧500萬現金辦保

2024艾美獎／《幕府將軍》25項入圍超威！　《大熊餐廳》刷新紀錄

多名立委收「黑鷹滅青鳥」恐嚇簡訊　警政署：加強住居所維安

裘莉喊話布萊德彼特撤告「結束鬥爭」！　布裘纏訟2年糾葛一次看

台南Q2房市續攀！建物買賣移轉破7千棟　歸仁「2大亮點」超夯

放火燒摩鐵八爪椅！躺床辯：只是抽菸　她蹲地賞火臉被薰黑不肯逃

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

政治熱門新聞

川普1政見大傷台灣　郭正亮曝原因

快訊／2024大選政治獻金曝　賴清德5億、柯文哲3億4、侯友宜1億9

川普要台灣交保護費掀美跨黨派議員議論　他：背叛台灣！賣給中共

台電狂虧因8成火力發電　監院檢討

「新竹雙長」都涉貪　高虹安心情曝

快訊／楊文科涉貪遭起訴　朱立倫力挺：絕無收賄

川普說重話「台灣應該付保護費」　童子賢更擔心另一件事

教育局稱狼師案「萬一小孩講錯是不是誣告？」　議員氣炸：在供蝦毀？

救火！海基會董事長由許勝雄代理

快訊／「狼師案」燒向柯文哲！　民眾黨認了：確實有值得檢討之處

川普要收保護費！柯文哲酸這句話

國民黨智庫再裁員：兼顧組織精簡及彈性化需求

鄭文燦後下個是他？柯文哲喊很怪

最新國會聲量出爐！　榮泰創數據：黃國昌成聲量王、韓國瑜高好感

更多熱門

相關新聞

地下保單4大地雷　非法銷售最重罰2千萬

地下保單4大地雷　非法銷售最重罰2千萬

境外保單四大風險！金管會今（13）日提醒民眾切勿輕信透過資產管理或財務顧問公司以社群媒體、電子郵件等方式，推介招攬未經主管機關核准之境外保險商品，遇有保險爭議，可能無法申訴及無法理賠之風險。

理財作家賣香港保單　違反《保險法》起訴

理財作家賣香港保單　違反《保險法》起訴

整頓儲蓄險2／彭金隆憂民間游資去向　業務通路拒境外保單誘惑

整頓儲蓄險2／彭金隆憂民間游資去向　業務通路拒境外保單誘惑

防洗錢導致核保趨嚴　壽險境外保單年減7成大衰退

防洗錢導致核保趨嚴　壽險境外保單年減7成大衰退

盛傳牙醫師組團出國買境外保單

盛傳牙醫師組團出國買境外保單

關鍵字：

境外保單

讀者迴響

熱門新聞

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

清心店員「手丟茶凍、冰淇淋」玩拋接　總部下令停業懲處

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光

下周颱風機率達70%　預估路徑曝

賣春女在面前扭臀！男全身癱軟摔倒喪命

耶嫩接下蘿拉職位14天！今午突發「不自殺聲明」

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面