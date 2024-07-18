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王牌交易所「阿福錢包」管理員返台收押　逃亡揮霍流落街頭

▲▼知名律師王晨桓。（圖／翻攝臉書／ACE Exchange - 王牌加密貨幣交易所）

▲「ACE王牌交易所」宣傳影片。（圖／翻攝臉書／ACE Exchange - 王牌加密貨幣交易所）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」涉詐騙洗錢被起訴，該交易所所使用的「Alfred Wallet（阿福錢包）」胡姓系統管理員近日返台並收押，「阿福錢包」的秘密有望被揭開。

根據自由時報報導，「ACE王牌交易所」被控洗錢金額高達330億元，而「阿福錢包」為其關鍵洗錢管道，不過該錢包被遠端關閉，檢方只得透過「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟，追緝胡姓系統管理員。

▲全案帶回26名犯嫌，其中許姓負責人等6人聲押獲准。（圖／記者白珈陽翻攝）

根據了解，ACE王牌交易所與其子公司富海公司共同開發並經營阿福錢包系統。許姓主嫌為了防止檢警追查，甚至提前給胡姓系統管理員一千顆泰達幣作為「逃跑費用」，讓他在去年就逃去香港。

不過胡姓系統管理員因太過揮霍，泰達幣兌換來的2萬美金馬上就花完，最後流落街頭，甚至轉至日本東京打工賺取生活費，期間胡男的妻子還曾帶著兩位女兒前往會面。

胡嫌在被通緝、護照被註銷，以及思念家人的壓力下，得知許男等人並未被延押，且自認涉案程度輕微，因此透過律師聯絡警方返回台灣投案，不過最後還是被收押。

 
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