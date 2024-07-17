吳思瑤笑稱：立委們應去上「情緒教育課」　減少國會暴戾之氣

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨17日舉行中常會，會中邀請財團法人台南市杏璞身心健康關懷協會廖璽璸醫師、芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈教授，以「台灣社會情緒教育(SEL)現況與未來發展」為題進行專案報告。在會中討論時，民進黨立委吳思瑤說，她認為立法院的委員們都蠻需要上這個課程的，如果有，應該可以減少很多暴戾之氣。

民進黨下午召開中常會，會中通過第二十一屆第一次全代會大會議程草案；此外，會中邀請財團法人台南市杏璞身心健康關懷協會廖璽璸醫師、芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈教授以「台灣社會情緒教育(SEL)現況與未來發展」為題進行專案報告。

與會人士轉述，在專案報告結束後討論階段，吳思瑤表示，她認為現在的立法院，委員們就滿需要上SEL的課程，如果立法院如果有這樣的課程，就不會像是現在這樣暴戾之氣。

與會人士也指出，民進黨立委黨團總召柯建銘在會中分享，這樣類似的課程，以前約20年前就有接觸過，「在立法院裡面，大家的IQ都差不多，但最重要還是EQ」。

柯建銘還分享說，其實最有效的方式還是「深呼吸」，尤其領導人都還蠻需要的。這時候柯建銘還轉頭跟黨主席賴清德開玩笑地說，「我不是針對你的意思」；這時賴清德則笑著回說，「沒關係，我先深呼吸就好」。