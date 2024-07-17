中共三中全會解決內部經濟　照樣派26機艦、無人機「四面圍台」

▲中國國家主席習近平。（資料照／翻攝 新華社）



記者陶本和／台北報導

中國國家主席習近平本週召開第20屆三中全會，根據《華爾街日報》報導，中共經濟第二季大幅放緩，本次三中全會規劃未來5年經濟發展方向，採取積極提振經濟。不過，在中國內部經濟放緩下，對台軍事侵擾仍未間斷，國防部17日公布，共軍動態，偵獲共機20架次、共艦6艘次，並於北中南東現蹤呈現「四面包圍」態勢。

中國國家統計局日前公布，第二季國內生產毛額（GDP）年增4.7％，這個表現低於第一季的5.3%成長率，也低於經濟學家預估的5.0％；而第2季GDP季比成長率也萎縮，從前一季的增長1.5％減弱至增長0.7％。

總體而言，中國房地產、地方政府債務、失業率、消費不振，以及跟世界民主國家、區域國家關係緊張之際，習近平本週舉行為期4天的第20屆三中全會，討論中長期經濟改革方針。

不過，就在中國忙於解決內部經濟問題之際，在台海周邊的軍事侵擾仍未見減緩，國防部17日公布16日清晨至17日清晨的共軍動態，偵獲共機20架次，其中有13架次分別逾越海峽中線進入台灣北部、中部、西南及東部空域，另有共艦6艘次。

根據軍方釋出的航跡圖，中共主、輔戰機有9架次主要在海峽中線以西活動，在基隆外海約85浬處，偵獲主戰機4架次；至於西南空域，則偵獲無人機、主戰機約5架次；而東部海域，則有1架次艦載直升機現蹤。對此，我國防部則運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

▼國防部公布16日至17日的共軍在台海周邊的軍事動態。（圖／國防部提供）

