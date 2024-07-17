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準備好接收他的愛了嗎！？　12星座告白前的「反常行為」大公開

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲巨蟹告白前會把所有對方的喜好都完整打聽。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

曖昧了一段時間，你是不是也在想著他是否要向你表達心意了呢？《星座好朋友》為大家整理出各星座哪些反常行為，很有可能就是因為他正準備要告白，一起參考看看。

一、拐彎抹角打聽你的愛好、行程

代表星座：巨蟹、獅子、天蠍、雙魚

巨蟹、雙魚要準備告白就會很謹慎，他們希望告白的過程一切都是完美的，所以一定會去打聽你所有的愛好跟行程，選在你有空的時間、你喜歡的地點、送你喜歡的禮物。而獅子和天蠍在告白的時候總是特別緊張，因為他們要求自己「只許成功不許失敗」，因此所有的事前作業一定都要安排好。

▲▼情侶,牽手。（圖／翻攝自Pixabay）

▲金牛告白前會謹慎的不斷練習，希望能完美呈現給對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

二、暗示你有值得期待的事情發生

代表星座：牡羊、雙子、射手、水瓶

這些星座要告白的時候除了緊張，其實內心是相當興奮的，因為他們迫不及待想要聽到你答應了。加上這些星座本來就比較瞞不住秘密，會一天到晚在你身邊暗示。

三、在你面前變得特別緊張

代表星座：金牛、處女、天秤、魔羯

這些星座明明是要告白，但卻都有一種「作賊心虛」的感覺，除了緊張到不行之外，他們也會變得有點害怕面對你，因為很怕自己慌亂之下就搞砸，或是說了什麼不該說的話，尤其告白前他們一定會不斷的再三演練。

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