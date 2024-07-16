　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭人怨水壓變小「都供給童玩節？」　自來水公司回應了

▲水龍頭（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲近日宜蘭有不少住戶反應出現水量變小、停水的情況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

宜蘭縣羅東鎮、五結及冬山鄉近日陸續有住戶傳出水量變小、停水等情況，因此有民眾懷疑是不是因為自來水公司將大量水源供應給童玩節，才導致缺水問題。對此，自來水公司也回應了。

一名網友在PTT宜蘭版以「有人覺得水壓變小了嗎？」為題發文，表示自己住在五結鄉，以前都有使用抽水機的習慣，但是這幾年感覺水壓有提升，所以都沒有開抽水機，「最近幾周突然發現水壓變很小，高樓層的水幾乎是用滴的，打開抽水機才稍微正常，但以前是很正常，如果開抽水機會過強亂噴。」這也讓原PO相當疑惑，「不知道是什麼原因？難道水都拿去給冬山河親水樂園使用？這樣會有影響嗎，有人也有同樣的感覺嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 童玩節,缺水。（圖／翻攝自宜蘭童玩節官網）

▲有民眾懷疑自來水公司提供大量水源給童玩節，造成缺水問題。（圖／翻攝自宜蘭童玩節官網）

不少當地網友也紛紛留言表示，「從6月開始很常晚上就沒水，去查也沒有顯示減壓」、「有，晚上12點後特別明顯水變小」、「從禮拜六上午就開始了，一直持續2天了」、「五結+1，其實長期以來都這樣，晚上七點前後水壓都特別小，童玩節時期更慘，洗澡最好避開以上熱門時間」、「羅東水壓也變小，到晚上三樓就沒水了」、「宜蘭市靠近宜商這也是，晚上七點冷水都快流不出來」。

對此，根據《TVBS》的報導，自來水公司第八區管理處副處長兼發言人林玫君解釋，水公司人員於13日透過供水監測平台，發現羅東鎮純精路及維揚路口的供水幹管破裂，影響用戶供水，14日緊急派出人員搶修，並於15日凌晨2點完成修復，恢復正常供水。她也說明，這次事件是由於管線破裂引起，與童玩節無關，童玩節的用水量也不會影響到自來水公司的供水。

延伸閱讀
邊境查驗18項不合格！美國冷凍牛舌「檢出寄生蟲」　2批櫻桃含禁用農藥
宜蘭民宿設局詐騙63人　台版柬埔寨「S姊」另案遭判7年半刑期
爸爸過世！阿嬤、媽媽重度身障　沒注意1事遺產稅變多

ET快訊
掛念「好久沒看到小孩」...三重警休假前2小時遇死劫
快訊／NCC組織法三讀！刪除萬年條款　委員最多連任一次、任期
星巴克新規定！　「座位保留15分鐘」阻佔位
快訊／全台警界大規模調整　78人名單曝光
快訊／7人退出！　TPBL選秀33新星名單出爐
瞬間畫面曝！40歲孕婦開車「急診車道」撞飛2行人
一家7口「3人車禍死亡」！爸爸剛過世　孤母心碎淚崩
機長急廣播「火山爆發了」！　他震驚拍下噴煙4500公尺瞬間
可不可關埔店現場曝　熟客震驚：擔心也中獎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男生碰大正妹「反倒不敢搭訕？」　她超衝擊：其他女同學都混熟了

她伸手摸喉結「男友喊不能」　被摸是什麼感覺？網給答案：很特別

可不可爆食安問題！總部祭「5大措施」：不定期抽查各門市

快訊／國家警報響不停　大雷雨轟3縣市「1地灌暴雨」

12星座「4個舉動」代表成功收服他！天蠍讓你用他手機、驕傲獅子把錢包交給你

「出門半小時就狂Call」　退休師被夫逼到崩潰...一天小便35次

霹靂盛典演唱會首度登場　百位巨星集結高流中心獻唱

見可不可女店員「1特徵」大票驚搖頭！他秒拒：會不敢買那家

工作太累懶得動　醫師傳授3招助養成規律運動好習慣

「校園禁抖音」模擬公投吸引學生激辯　南崁國中教案獲教育部特優

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

男生碰大正妹「反倒不敢搭訕？」　她超衝擊：其他女同學都混熟了

她伸手摸喉結「男友喊不能」　被摸是什麼感覺？網給答案：很特別

可不可爆食安問題！總部祭「5大措施」：不定期抽查各門市

快訊／國家警報響不停　大雷雨轟3縣市「1地灌暴雨」

12星座「4個舉動」代表成功收服他！天蠍讓你用他手機、驕傲獅子把錢包交給你

「出門半小時就狂Call」　退休師被夫逼到崩潰...一天小便35次

霹靂盛典演唱會首度登場　百位巨星集結高流中心獻唱

見可不可女店員「1特徵」大票驚搖頭！他秒拒：會不敢買那家

工作太累懶得動　醫師傳授3招助養成規律運動好習慣

「校園禁抖音」模擬公投吸引學生激辯　南崁國中教案獲教育部特優

台積電、鴻海上榜！　瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

兩岸經貿沒理由被阻礙　許舒博：陸與台商要「共享」機遇不是分享

台中木造矮房烈日竄火舌「濃煙直沖天際」　消防緊急馳援

「布丁焦糖色」行李箱視覺太療癒！隱藏式擴充機能爆買也裝得下

結合大地藝術節10週年！　月光海音樂會7月場不容錯過

孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

男生碰大正妹「反倒不敢搭訕？」　她超衝擊：其他女同學都混熟了

吃下「18禁超辣洋芋片」　日本14名高中生集體送醫！業者火速道歉

銀行裝潢好華麗...愛逛街阿嬤「以為是百貨公司」　呆坐等候區

立院趕清倉！3重要官員缺席忘請假　韓國瑜笑虧「罰寫一百遍」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

病毒大爆發！　全家都中鏢

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

恐有3颱趕進度！　時間曝光

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

「只是好玩錄影片！」疑可不可女店員道歉

男友綽號被叫「開瓶器」　她秒分手！真相爆噁

「長榮最正機師」曾是AKB48練習生！　自曝放棄出道內幕

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

快訊／午後雨彈來了　大雷雨襲2縣市

小孩看診「補刀爸媽」　醫：有前途！但我該相信誰

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

病毒大爆發！　全家都中鏢

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面