宜蘭人怨水壓變小「都供給童玩節？」　自來水公司回應了

▲近日宜蘭有不少住戶反應出現水量變小、停水的情況。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

宜蘭縣羅東鎮、五結及冬山鄉近日陸續有住戶傳出水量變小、停水等情況，因此有民眾懷疑是不是因為自來水公司將大量水源供應給童玩節，才導致缺水問題。對此，自來水公司也回應了。

一名網友在PTT宜蘭版以「有人覺得水壓變小了嗎？」為題發文，表示自己住在五結鄉，以前都有使用抽水機的習慣，但是這幾年感覺水壓有提升，所以都沒有開抽水機，「最近幾周突然發現水壓變很小，高樓層的水幾乎是用滴的，打開抽水機才稍微正常，但以前是很正常，如果開抽水機會過強亂噴。」這也讓原PO相當疑惑，「不知道是什麼原因？難道水都拿去給冬山河親水樂園使用？這樣會有影響嗎，有人也有同樣的感覺嗎？」

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▲有民眾懷疑自來水公司提供大量水源給童玩節，造成缺水問題。（圖／翻攝自宜蘭童玩節官網）

不少當地網友也紛紛留言表示，「從6月開始很常晚上就沒水，去查也沒有顯示減壓」、「有，晚上12點後特別明顯水變小」、「從禮拜六上午就開始了，一直持續2天了」、「五結+1，其實長期以來都這樣，晚上七點前後水壓都特別小，童玩節時期更慘，洗澡最好避開以上熱門時間」、「羅東水壓也變小，到晚上三樓就沒水了」、「宜蘭市靠近宜商這也是，晚上七點冷水都快流不出來」。

對此，根據《TVBS》的報導，自來水公司第八區管理處副處長兼發言人林玫君解釋，水公司人員於13日透過供水監測平台，發現羅東鎮純精路及維揚路口的供水幹管破裂，影響用戶供水，14日緊急派出人員搶修，並於15日凌晨2點完成修復，恢復正常供水。她也說明，這次事件是由於管線破裂引起，與童玩節無關，童玩節的用水量也不會影響到自來水公司的供水。

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