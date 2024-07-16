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南市貪官驚人煉金術！　買房要建商加價400萬退現金

陳凱凌買下悅世界豪宅，竟要建商灌水400萬元購屋費再向銀行詐貸，全被檢方揪出。（翻攝Google Maps）

▲陳凱凌買下悅世界豪宅，竟要建商灌水400萬元購屋費再向銀行詐貸，全被檢方揪出。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

傳言最廣的是古盛煇從2020年起，即在陳凱凌及林文信等人的暗助下，四處關說台南市政府經發局、經濟部能源局及農委會官員，為力暘集團「量身訂做解套方案」，以力暘旗下的五天公司名義，向台南市府提出上百個光電申請案，但包括時任台南經發局能源科長及農業局承辦科員等，都認為業者是在新規定實施後才提出申請，內容有疑義，和陳凱凌等人意見分歧，案件才會延宕多時，而非市府刻意為難。

檢方偵辦此案期間，原本要借提在押的陳凱凌，他卻因易開罐拉環刺傷左胸口被送醫，緊急縫合3針已無大礙。陳原本在七股工業區收賄被查出，接受飲宴應酬及性招待13萬餘元，除了財產來源不明未申報，且向銀行超貸涉詐取296萬餘元現金，並假借委託友人購買股票，分次以現金方式交付友人，掩飾、隱匿犯罪所得。

陳凱凌除七股工業區收賄案定讞服刑中，檢方查出他還涉嫌圖利力暘光電案，另案再起訴。

▲陳凱凌除七股工業區收賄案定讞服刑中，檢方查出他還涉嫌圖利力暘光電案，另案再起訴。

檢方認定陳凱凌涉收賄180萬元、接受花酒性招待、財產來源不明而將他起訴，尤其他支付富立世紀豪宅的租金13萬8千元、社區管理費及車位清潔費1萬4千餘元、水電瓦斯費6千元的來源詭異，就連後來買了一戶位在台南中華西路二段的豪宅悅世界也傳出弊端。 檢方查出，陳凱凌以2,168萬元買下該社區2樓及2個車位，卻要求建商加計4百萬元作為裝潢準備金，實價登錄價格為2,568萬元，實際上是收取折讓款4百萬元，並藉此提高房屋總價向銀行超貸，形同買房不但先向建商拿4百萬元回扣，等到付完尾款、契稅、代書費後，剩餘的296萬元，建商還從保險箱拿出現金，通知他到接待中心領錢，不但可用來支付本息作為養房。最後，法院依貪汙罪判他6年半定讞，財產來源不明部分則無罪。

陳凱凌除七股工業區收賄案定讞服刑中，檢方查出他還涉嫌圖利力暘光電案，另案再起訴。

▲陳凱凌除七股工業區收賄案定讞服刑中，檢方查出他還涉嫌圖利力暘光電案，另案再起訴。

台南市議長邱莉莉涉賄選案一審無罪，她與陳凱凌等人都住在豪宅悅世界社區，此處被戲稱為「光電大樓」。

▲台南市議長邱莉莉涉賄選案一審無罪，她與陳凱凌等人都住在豪宅悅世界社區，此處被戲稱為「光電大樓」。

本刊調查，除了陳凱凌在此買了一戶，擔任黃偉哲競選總幹事的郭再欽、台南市議長邱莉莉、前台北市長柯文哲的市政顧問洪智坤，以及甫遭槍殺的林士傑小弟也都是住戶，此豪宅社區因此被戲稱為「光電大樓」。藍委謝龍介曾踢爆陳凱凌一邊住豪宅，一邊申請宿舍補貼養小三，甚至連上酒店或買春都由廠商買單，被查辦是罪有應得。 為達成2025年「再生能源發電20％」的政策目標，經濟部全力發展太陽能光電，台南市憑著天時地利條件，截至今年3月底同意備案1萬2千多件，預估年發電量破54億度，可供全台155萬戶的年家庭用電，等同20座曾文水力發電廠的年發電量，但能源政策及沈榮津的催促進度，卻成為部分地方不肖官員及業者蠶食的利益大餅，檢調單位務必要剷除相關不法，才能洗刷光電案汙名及安定社會人心。


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