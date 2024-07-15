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喪禮跳起滑步舞？法師帶頭「大繞場」...家屬喘大氣頻憋笑

跟在後面跑的家屬甚至開始跳起滑步舞。（圖／Threads）

▲跟在後面跑的家屬，甚至開始跳起滑步舞。（圖／Threads）

圖文／CTWANT

喪禮是相當嚴肅的場合，氣氛通常十分莊重。然而，近日有位網友分享一段影片，可看到法師帶頭花式繞場，而跟在後面跑的家屬甚至開始跳起滑步舞，讓眾人頻頻憋笑。

一名網友在社群平台Threads上貼出影片，只見在嚴肅的喪禮中，法師帶頭繞場跑，後面則跟者家屬們，但隨著音樂加快，法師越跑越大圈，讓家屬們頻頻脫隊，眾人則不禁笑了出來，就連法師都被抓到在偷笑，一名家屬甚至開始跳起滑步舞。對此，該名網友看了也不禁好奇問「這是葬禮嗎？？」

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 連法師都被抓到在偷笑。（圖／Threads）

▲連法師都被抓到在偷笑。（圖／Threads）

影片一出，便引起熱議，網友紛紛笑翻「怎麼連師父也在笑」、「喪禮上為什麼會這麼開心」，也有人說「應該是在跑藥懺吧，只是不知道為什麼後代子孫這樣嘻笑就是了」、「這應該是喜喪吧，不要搞不清楚就說人家不孝」。

事實上，據介紹這是「跑藥懺」的儀式，指的是若往生者於生前因病長期吃藥，病期很久，則可借由師父禮請藥師如來，讀誦藥師經文，並用藥壺煎藥，由師父帶領子女跑藥懺來驅走身上的病痛，使亡者能解除身體病痛而完全康復。

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