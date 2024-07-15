竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

▲竹北傳有男子試圖以棒棒誘拐爸媽不在身邊的落單童。（翻攝pixabay圖庫）

圖文／鏡週刊

住在竹北的家長要注意了！有民眾昨（14日）發文曝有1名怪男，會在光明商圈停車場旁邊公園，找尋落單的小孩，拿著「棒棒糖」要請小朋友吃，貼文一出引發家長緊張，直呼沒想到這年代還有拐賣兒童的事會發生，也有人提醒說家長別到了公園就開始滑手機，否則危險可能就在身邊。

有民眾於臉書社團「竹北大小事」發文，示警有小孩的竹北爸媽提高警覺，他指出光明商圈停車場旁邊公園，1名戴黑帽、粉色口罩，穿黑色外套的男子，昨日晚間6時15分許出現在鞦韆旁的草叢。而這位戴著墨鏡的怪男，會先「觀察」附近哪個小孩父母親不在身邊，上前稱自己是爸爸媽媽的朋友，手持棒棒糖說要請小孩吃，如果沒有得逞就會開車離去。

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此貼文一出引來大批網友留言，有的人說「X這個年代還有拐賣兒童的喔」、「誒欸 注意一下」、「是兒十公園嗎？常帶孩子去耶！」「幫高調！父母一定要注意」、「要注意！感謝po文提醒」、「請各位爸爸媽媽們帶小孩到公園就不要在那邊給我低頭滑手機」。

▲民眾發文提醒竹北家長提高警覺。（翻攝臉書）

竹北分局三民派出所也於貼文下方回應，表示因其所提供的地點周邊監視器，未拍攝到所陳述相似特徵的嫌疑人，已派人私訊發文者，釐清細節來偵辦，同時呼籲民眾別以身試法，否則依刑法第241條第1項規定，「略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處1年以上7年以下有期徒刑」。

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