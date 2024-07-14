　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

把巴黎奧運帶身上！鐵塔小髮夾超可愛　BALENCIAGA出外帶杯

Maje推出「SAINT HONORÉ俱樂部限量運動系列」，並由法國五項全能運動員Élodie Clouvel詮釋。（Maje提供）

圖文 / 鏡週刊

當全世界都在為巴黎奧運瘋狂時，跟法國相關的各種建築物、顏色、街道名稱、代表物品也成為各品牌的創作靈感來源，紛紛推出從奧運延伸出的各式作品；或許你正在飛去巴黎的途中，當然更有可能的是你仍坐困台灣，但這些都不打緊，只要能夠血拚到這些相關商品，那顆愁苦的心哪，都是會被療癒的啊！

優雅動起來

月底將開始的巴黎奧運，已經讓全法國整個動起來了，當然，也包括法國品牌Maje。創辦人暨創意總監Judith Milgrom設計了「SAINT HONORÉ俱樂部限量運動系列」，並邀來法國現代5項全能運動員Élodie Clouvel傾情演繹這個運動膠囊系列，展現法式浪漫的優雅休閒運動風格，當潮流女子們在運動時，也能保有心心念念的chic時尚感嚕！

可拆卸鑽飾衣領Polo連身裙。NT$8,590（Maje提供）
▲可拆卸鑽飾衣領Polo連身裙。NT$8,590（圖 / Maje提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

拉鍊運動連身服。NT$7,690（Maje提供）

▲拉鍊運動連身服。NT$7,690（圖 / Maje提供）【靚鑑賞】巴黎熱

▲條紋刺繡徽章運動外套。NT$9,490（圖 / Maje提供）

蒐羅儀式感

出國旅遊，誰能抵抗紀念品的誘惑？BALENCIAGA創意總監Demna搭上巴黎奧運的熱潮，看準了旅人的心態，推出Souvenir Shop系列，以巴黎街頭紀念品為靈感，將日常生活中隨處可見的物品賦予全新故事，包括咖啡杯、鑰匙扣、黃銅掛鎖等都成為系列商品，當然經典的Hourglass沙漏包、Le City機車包也沒有缺席，這些「紀念品」既特殊又時髦，獨特的儀式感高達100%啊！

BALENCIAGA推出Souvenir Shop系列，以巴黎街頭紀念品為靈感。（巴黎世家提供）
▲BALENCIAGA推出Souvenir Shop系列，以巴黎街頭紀念品為靈感。（圖 / 巴黎世家提供）

黑色咖啡外帶杯。NT$3,600（巴黎世家提供）
▲黑色咖啡外帶杯。NT$3,600（圖 / 巴黎世家提供）

Saint-Germain-des-Prés（聖日耳曼德佩區）連帽外套。NT$45,400（巴黎世家提供）
▲Saint-Germain-des-Prés（聖日耳曼德佩區）連帽外套。NT$45,400（圖 / 巴黎世家提供）

Hourglass沙漏包。NT$92,500（巴黎世家提供）
▲Hourglass沙漏包。NT$92,500（圖 / 巴黎世家提供）

腳下蹭熱潮

身為滑板鞋的領導品牌，Vans為迎接巴黎運動盛會，推出百搭經典低筒鞋款Sport Low的全新配色，以本屆運動盛會的主色藍、白、紅為基底，外觀上結合較窄的鞋頭設計，配上側邊Flying-V經典標誌，並選用質感的麂皮皮革作為主軸，展現十足復古風格，希望讓滑板玩家們穿上鞋款時，能感同身受這場全球矚目的國際賽事。

Vans Sport Low夏季新色上市。NT$2,080（Vans Taiwan提供）
▲Vans Sport Low夏季新色上市。NT$2,080（圖 / Vans Taiwan提供）

頭頂藏亮點

優雅的Alexandre de Paris也為奧運瘋狂啦！為歡慶即將在本月底登場的巴黎奧運，品牌推出3款限量髮飾，以輕量耐用的頂級醋酸纖維材質，搭配璀璨的施華洛世奇水晶或圓潤飽滿的施華洛世奇珍珠，加入藍白紅3色配色、法國國旗、巴黎艾菲爾鐵塔等代表法國和巴黎的標誌性象徵，打造出讓奧運迷驚豔的時尚髮飾，而且絕對充滿紀念意義啊！

法國精品髮飾品牌Alexandre de Paris為巴黎奧運推出限量髮飾。巴黎鐵塔豆扣夾各NT$6,400（台灣八木通商提供）
▲法國精品髮飾品牌Alexandre de Paris為巴黎奧運推出限量髮飾。巴黎鐵塔豆扣夾各NT$6,400（圖 / 台灣八木通商提供）

珍珠法國旗豆扣夾。NT$3,000（台灣八木通商提供）
▲珍珠法國旗豆扣夾。NT$3,000（圖 / 台灣八木通商提供）

晶燦法國旗豆扣夾。NT$8,100（台灣八木通商提供）
▲晶燦法國旗豆扣夾。NT$8,100（圖 / 台灣八木通商提供）

巴黎鐵塔豆扣夾（紅）。NT$6,400（台灣八木通商提供）
▲巴黎鐵塔豆扣夾（紅）。NT$6,400（圖 / 台灣八木通商提供）


更多鏡週刊報導
【靚鑑賞】S/S 25 Menswear　性感小鮮肉
【靚鑑賞】好牌成雙
【靚鑑賞】BLACKPINK鏡化論

ET快訊
5億車聚！　顏清標騎250萬神車狂催油門
刺殺川普20歲槍手「竟是自家選民」！　父發聲：不知在搞什麼鬼
川普造勢「看台濺血」一幕曝光！　男頭部中彈爆血
男大生帶女友宿舍壞壞！　59秒激戰片遭偷拍外流
槍手距離川普不到150m！　普通射手「都能命中」
許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖
獨／18650害的！　高雄9汽機車離奇燒成廢鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

懶得回訊息「會沒朋友嗎？」　她曝男女交友差異：很羨慕男生

快訊／對流旺盛！1地大雨特報　

狼師任職校名不能公布！家長炸鍋　網傳「園所更名歷程」自救

獨／啦啦隊女神巫苡萱「充電線當跳繩」　直播拍賣網友喊包軌

女友送生日驚喜包！他拆開聽「1要求」心寒：我是否不適合AA女

12生肖本周運勢！猴有貴人相助、龍愛情甜蜜、屬雞要與上司多溝通

把巴黎奧運帶身上！鐵塔小髮夾超可愛　BALENCIAGA出外帶杯

想和男友玩2天1夜！媽怒了「睡同房很沒家教」　她問：是我隨便嗎

網紅無照帶團擬重罰200萬　觀光署修法「妨礙綠蠵龜產卵」也要罰

雞肉「3部位」超肥！醫曝最可怕是它：根本在喝油

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

懶得回訊息「會沒朋友嗎？」　她曝男女交友差異：很羨慕男生

快訊／對流旺盛！1地大雨特報　

狼師任職校名不能公布！家長炸鍋　網傳「園所更名歷程」自救

獨／啦啦隊女神巫苡萱「充電線當跳繩」　直播拍賣網友喊包軌

女友送生日驚喜包！他拆開聽「1要求」心寒：我是否不適合AA女

12生肖本周運勢！猴有貴人相助、龍愛情甜蜜、屬雞要與上司多溝通

把巴黎奧運帶身上！鐵塔小髮夾超可愛　BALENCIAGA出外帶杯

想和男友玩2天1夜！媽怒了「睡同房很沒家教」　她問：是我隨便嗎

網紅無照帶團擬重罰200萬　觀光署修法「妨礙綠蠵龜產卵」也要罰

雞肉「3部位」超肥！醫曝最可怕是它：根本在喝油

成本低售價卻超貴！PTT一面倒點名「2消暑美食」：超級賺

懶得回訊息「會沒朋友嗎？」　她曝男女交友差異：很羨慕男生

快訊／對流旺盛！1地大雨特報　

狼師任職校名不能公布！家長炸鍋　網傳「園所更名歷程」自救

空氣品質全國最優！花蓮智能化監控再創佳績　考核特優四連冠

賴清德喻釋憲如棒球賽、青鳥出來　朱立倫傻眼：民進黨是裁判嗎

獨／啦啦隊女神巫苡萱「充電線當跳繩」　直播拍賣網友喊包軌

川普滿臉是血振臂一呼　專家：已成2024選戰經典圖

5億車聚！中部最大重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車狂催油門

鄭文燦「政治死刑」出局新北2026？　朱立倫：從不視他為候選人

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

病毒大爆發！　全家都中鏢

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

川普右耳都是血！網點出1關鍵：誰敢演

熱帶低氣壓生成！若成颱會叫「凱米」

好市多洗車趴　三寶撞柱灑水系統全開

家長注意！幼兒園狼師「性侵20女童」拍600部影片

大暑禁忌！　大凶之日「1生肖2星座」易出事

情侶吃迴轉壽司「筷子插頭」當髮簪挨轟

噁心！吃爭鮮筷子當髮簪　業者：影響商譽考慮追究

男2次相親「都遇同一人」　他笑：再一次就結婚

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

更多熱門

相關新聞

不是八大！她激推「1職業」爽賺萬元小費

不是八大！她激推「1職業」爽賺萬元小費

台灣飯店業近年房務員缺工，不少人認為工作辛苦，薪水又少，但一名女網友卻透露自己的母親擔任飯店房務人員8年來，經常收到來自客人的小費。近日，一名來自新加坡的客人退房時，更大方給她母親1萬元小費，讓她激推房務員工作，認為這份工作待遇優渥。然而，貼文曝光後，不少有經驗的網友則大多不認同，直言「真的很看運氣」。

「口罩男」恐只是煙霧彈！DNA比對不符

「口罩男」恐只是煙霧彈！DNA比對不符

水瓶座「積小勝成大勝」！行動是關鍵　投資有感增長

水瓶座「積小勝成大勝」！行動是關鍵　投資有感增長

天蠍座「險中求富」等來事業春天！財運卻逆風

天蠍座「險中求富」等來事業春天！財運卻逆風

涉詐領公帑、防疫獎金！禾意集團疑「密謀擴大發展」

涉詐領公帑、防疫獎金！禾意集團疑「密謀擴大發展」

關鍵字：

鏡週刊巴黎BALENCIAGAMajeVansAlexandre de Paris

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

病毒大爆發！　全家都中鏢

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面