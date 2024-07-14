把巴黎奧運帶身上！鐵塔小髮夾超可愛　BALENCIAGA出外帶杯

圖文 / 鏡週刊

當全世界都在為巴黎奧運瘋狂時，跟法國相關的各種建築物、顏色、街道名稱、代表物品也成為各品牌的創作靈感來源，紛紛推出從奧運延伸出的各式作品；或許你正在飛去巴黎的途中，當然更有可能的是你仍坐困台灣，但這些都不打緊，只要能夠血拚到這些相關商品，那顆愁苦的心哪，都是會被療癒的啊！

優雅動起來

月底將開始的巴黎奧運，已經讓全法國整個動起來了，當然，也包括法國品牌Maje。創辦人暨創意總監Judith Milgrom設計了「SAINT HONORÉ俱樂部限量運動系列」，並邀來法國現代5項全能運動員Élodie Clouvel傾情演繹這個運動膠囊系列，展現法式浪漫的優雅休閒運動風格，當潮流女子們在運動時，也能保有心心念念的chic時尚感嚕！

▲可拆卸鑽飾衣領Polo連身裙。NT$8,590（圖 / Maje提供）

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▲拉鍊運動連身服。NT$7,690（圖 / Maje提供）

▲條紋刺繡徽章運動外套。NT$9,490（圖 / Maje提供）

蒐羅儀式感

出國旅遊，誰能抵抗紀念品的誘惑？BALENCIAGA創意總監Demna搭上巴黎奧運的熱潮，看準了旅人的心態，推出Souvenir Shop系列，以巴黎街頭紀念品為靈感，將日常生活中隨處可見的物品賦予全新故事，包括咖啡杯、鑰匙扣、黃銅掛鎖等都成為系列商品，當然經典的Hourglass沙漏包、Le City機車包也沒有缺席，這些「紀念品」既特殊又時髦，獨特的儀式感高達100%啊！

▲BALENCIAGA推出Souvenir Shop系列，以巴黎街頭紀念品為靈感。（圖 / 巴黎世家提供）

▲黑色咖啡外帶杯。NT$3,600（圖 / 巴黎世家提供）

▲Saint-Germain-des-Prés（聖日耳曼德佩區）連帽外套。NT$45,400（圖 / 巴黎世家提供）

▲Hourglass沙漏包。NT$92,500（圖 / 巴黎世家提供）

腳下蹭熱潮

身為滑板鞋的領導品牌，Vans為迎接巴黎運動盛會，推出百搭經典低筒鞋款Sport Low的全新配色，以本屆運動盛會的主色藍、白、紅為基底，外觀上結合較窄的鞋頭設計，配上側邊Flying-V經典標誌，並選用質感的麂皮皮革作為主軸，展現十足復古風格，希望讓滑板玩家們穿上鞋款時，能感同身受這場全球矚目的國際賽事。

▲Vans Sport Low夏季新色上市。NT$2,080（圖 / Vans Taiwan提供）

頭頂藏亮點

優雅的Alexandre de Paris也為奧運瘋狂啦！為歡慶即將在本月底登場的巴黎奧運，品牌推出3款限量髮飾，以輕量耐用的頂級醋酸纖維材質，搭配璀璨的施華洛世奇水晶或圓潤飽滿的施華洛世奇珍珠，加入藍白紅3色配色、法國國旗、巴黎艾菲爾鐵塔等代表法國和巴黎的標誌性象徵，打造出讓奧運迷驚豔的時尚髮飾，而且絕對充滿紀念意義啊！

▲法國精品髮飾品牌Alexandre de Paris為巴黎奧運推出限量髮飾。巴黎鐵塔豆扣夾各NT$6,400（圖 / 台灣八木通商提供）

▲珍珠法國旗豆扣夾。NT$3,000（圖 / 台灣八木通商提供）

▲晶燦法國旗豆扣夾。NT$8,100（圖 / 台灣八木通商提供）

▲巴黎鐵塔豆扣夾（紅）。NT$6,400（圖 / 台灣八木通商提供）



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