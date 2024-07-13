　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新大學圖傳系《流影》年度攝影展　學生擁有豐富攝影教學資源

圖一：世新大學圖傳系學生以獨特觀點呈現商品的動靜。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學圖傳系學生以獨特觀點呈現商品的動靜。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學圖文傳播學系的專業攝影工作坊，今（13）日在國立臺灣藝術教育館美學空間舉辦年度攝影展《流影》開幕儀式，9天的展期（7/13~21）以「留影」來發想，象徵按下快門的瞬間，影像被記錄存留時間凝滯於剎那間，畫面卻彷彿流動不止。世新大學校長陳清河特地到場支持，鼓勵參展師生，他表示攝影是「凝固瞬間的魔法」，很感動圖傳系的學生將生活中的微小細節、人們的表情、商品的動靜，以獨特觀點呈現於作品上，並為他們年年在國際攝影大賽斬獲多座獎項，感到無比驕傲，繼續擦亮「世新圖傳」的金字招牌。

世新大學圖傳系專業攝影工作坊，由系上校友、助理教授張文彬於2020年創立，為訓練圖傳系學生更熟悉攝影棚的操作，並且提供機會讓學生能在國際舞台上發光發熱。從零開始，在經歷3年多的時間，陸續吸引系上優秀人才，目前已有不下30人的團隊共同拍攝。世新圖傳系師生在這幾年也陸續代表學校，不間斷地朝國際攝影大賽投稿，每年均獲得40餘面獎牌，去年就在「PX3 法國攝影大賽」獲13獎、「IPA美國國際攝影大賽」獲4獎、「BIFA匈牙利布達佩斯國際攝影大賽」獲9獎、「TIFA東京國際攝影大賽」囊括16獎等殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖二：《流影》展覽聚焦於捕捉動靜之美的攝影作品，呈現動靜之間的豐富關係。（圖／世新大學提供）

▲ 《流影》展覽聚焦於捕捉動靜之美的攝影作品，呈現動靜之間的豐富關係。

指導老師張文彬表示，每年工作坊都會舉辦成果展，目前已經舉辦過四次的攝影成果展，2023舉辦的《光痕》攝影展，該展的宣傳片更是被系上選為招募新生的導覽影片，由此可知團隊具備傑出的專業能力。而《流影》展覽聚焦於捕捉動靜之美的攝影作品，通過安排靜態影像和動態流影之間的對比，呈現出動靜之間的豐富關係。靜態影像可能捕捉了一個瞬間的靜止畫面，而動態影像則將這個靜止的畫面置於時間的流動，通過這種對比，觀眾可以更深入地理解商品攝影在時間、空間以及情感下的表達方式。

以攝影與設計為核心課程的世新大學圖文傳播學系，成立於民國58年，是全國唯一提供完整專業攝影訓練與影像創作的大學科系，為學生引入攝影、設計、印刷與出版等各領域業界師資，擁有相當多元的產業資源，刺激學生天馬行空的創作方法，結合全亞洲唯一的LVS智能攝製基地作為實習的場域，相比其他大專院校圖傳系有更豐富的攝影教學資源，透過課堂教學、校外展覽、國際競賽等展現所學，塑造全方位兼具美學與實務的文化工作者，透過視覺傳達、設計風格與美學代替語言，形成無遠弗屆的影響力。

圖三：世新大學圖傳系專業攝影工作坊舉辦年度攝影展《流影》。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學圖傳系專業攝影工作坊舉辦年度攝影展《流影》。

ET快訊
直擊／林志炫才唱4首「當眾哭了」　燈光突全關！演出暫停10秒
1萬日圓新鈔「不宜當婚禮禮金」！　原因曝光
快訊／撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴
變瘦、臉色發黃！他一查罹癌「半年離世」　醫示警：1情況快開刀
情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」　插頭上拍照被轟爆
直擊／KPOP最年幼偶像是她！　高雄拼盤萬人朝聖
Red Velvet瑟琪高雄出事！ 「韓網罵翻」道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」！插頭上還拍照被轟爆

世新大學圖傳系《流影》年度攝影展　學生擁有豐富攝影教學資源

快訊／好熱啊！12縣市高溫警示　恐飆破38度

分科測驗官方解答！「物理、化學、生物、數甲」一次看

薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」　全靠汗水換來

快訊／分科測驗230級分上台大！專家估落點　醫牙系門檻264級分

「男友出國不壞壞」　洗鴛鴦浴1反應！妹子忍7天：不敢問

明天飆37度　下周「雙颱接力」？氣象署曝觀察時間點

室內放電天堂！玩具反斗城夢時代新改裝　義大200坪球池蹦床嗨玩

交往前狂遮「突見女友暴牙又缺牙」　他崩潰：不敢接吻了

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

林士傑案「口罩男」押抵警局　刑大隊長：不排除有其他共犯

白頭翁痛失巢穴與寶寶 把母愛轉移親餵綠繡眼

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」！插頭上還拍照被轟爆

世新大學圖傳系《流影》年度攝影展　學生擁有豐富攝影教學資源

快訊／好熱啊！12縣市高溫警示　恐飆破38度

分科測驗官方解答！「物理、化學、生物、數甲」一次看

薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」　全靠汗水換來

快訊／分科測驗230級分上台大！專家估落點　醫牙系門檻264級分

「男友出國不壞壞」　洗鴛鴦浴1反應！妹子忍7天：不敢問

明天飆37度　下周「雙颱接力」？氣象署曝觀察時間點

室內放電天堂！玩具反斗城夢時代新改裝　義大200坪球池蹦床嗨玩

交往前狂遮「突見女友暴牙又缺牙」　他崩潰：不敢接吻了

直擊／林志炫才唱4首歌「當眾哭了」　場館燈光突全關...演出暫停10秒

直擊／女王華莎霸氣喊「吃爆高雄」　繼續灶腳大賽：我會更頻繁來

林義芳正妹女兒現身壓力大到飆淚 陽帆鬧場不會騎馬

基隆Podcast分享戲水潛藏危機　消防科長提醒這樣玩最安心

經痛20年！她「戒吃乳製品」竟奇蹟好了　中醫曝1種人真的有效

安芝儇抓到流量密碼！吃播破千萬觀看「有亮點」粉絲暈：看3億次ok

HOLA鐵線收納系列免釘牆　小宅、租屋族超方便

高宇杰本周第2轟！艾士特7局無失分　兄弟11比0重擊味全

快訊／毒駕逆向撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

生活熱門新聞

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

快訊／國家警報響了！15縣市大雨特報　大雷雨轟6地

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

他挖出罕見57.6度高粱！神人揭2含義

不是無言！年輕人打「==6.見」意思曝光

他算出「每天裝公司2千cc水」1年賺多少！

101大樓「超厚黑雲來了！」　網崩潰：信義區狂風暴雨

快訊／02:51台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

好市多新品「高級感1神物」！全場暴動：比日本便宜

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

快訊／國家警報又響！大雷雨再轟6縣市　暴雨警戒區出爐

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！7萬人朝聖連林襄都看呆

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道「滿臉血」

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

三重警黃瑋震殉職！同仁淚崩列隊敬禮：任務結束

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面