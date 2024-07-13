世新大學圖傳系《流影》年度攝影展　學生擁有豐富攝影教學資源

▲ 世新大學圖傳系學生以獨特觀點呈現商品的動靜。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學圖文傳播學系的專業攝影工作坊，今（13）日在國立臺灣藝術教育館美學空間舉辦年度攝影展《流影》開幕儀式，9天的展期（7/13~21）以「留影」來發想，象徵按下快門的瞬間，影像被記錄存留時間凝滯於剎那間，畫面卻彷彿流動不止。世新大學校長陳清河特地到場支持，鼓勵參展師生，他表示攝影是「凝固瞬間的魔法」，很感動圖傳系的學生將生活中的微小細節、人們的表情、商品的動靜，以獨特觀點呈現於作品上，並為他們年年在國際攝影大賽斬獲多座獎項，感到無比驕傲，繼續擦亮「世新圖傳」的金字招牌。

世新大學圖傳系專業攝影工作坊，由系上校友、助理教授張文彬於2020年創立，為訓練圖傳系學生更熟悉攝影棚的操作，並且提供機會讓學生能在國際舞台上發光發熱。從零開始，在經歷3年多的時間，陸續吸引系上優秀人才，目前已有不下30人的團隊共同拍攝。世新圖傳系師生在這幾年也陸續代表學校，不間斷地朝國際攝影大賽投稿，每年均獲得40餘面獎牌，去年就在「PX3 法國攝影大賽」獲13獎、「IPA美國國際攝影大賽」獲4獎、「BIFA匈牙利布達佩斯國際攝影大賽」獲9獎、「TIFA東京國際攝影大賽」囊括16獎等殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 《流影》展覽聚焦於捕捉動靜之美的攝影作品，呈現動靜之間的豐富關係。

指導老師張文彬表示，每年工作坊都會舉辦成果展，目前已經舉辦過四次的攝影成果展，2023舉辦的《光痕》攝影展，該展的宣傳片更是被系上選為招募新生的導覽影片，由此可知團隊具備傑出的專業能力。而《流影》展覽聚焦於捕捉動靜之美的攝影作品，通過安排靜態影像和動態流影之間的對比，呈現出動靜之間的豐富關係。靜態影像可能捕捉了一個瞬間的靜止畫面，而動態影像則將這個靜止的畫面置於時間的流動，通過這種對比，觀眾可以更深入地理解商品攝影在時間、空間以及情感下的表達方式。

以攝影與設計為核心課程的世新大學圖文傳播學系，成立於民國58年，是全國唯一提供完整專業攝影訓練與影像創作的大學科系，為學生引入攝影、設計、印刷與出版等各領域業界師資，擁有相當多元的產業資源，刺激學生天馬行空的創作方法，結合全亞洲唯一的LVS智能攝製基地作為實習的場域，相比其他大專院校圖傳系有更豐富的攝影教學資源，透過課堂教學、校外展覽、國際競賽等展現所學，塑造全方位兼具美學與實務的文化工作者，透過視覺傳達、設計風格與美學代替語言，形成無遠弗屆的影響力。

▲ 世新大學圖傳系專業攝影工作坊舉辦年度攝影展《流影》。