來自警察世家！黃瑋震兄弟受舅舅鼓勵從警　他今晨卻不幸遭撞殉職

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，家屬趕赴醫院見最後一面。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市三重厚德派出所巡邏車今(13日)凌晨執行巡邏勤務時，遭到一輛賓士車逆向衝撞，28歲員警黃瑋震首當其衝，造成嚴重氣胸，不幸殉職。據了解，黃員來自警察世家，從小受到舅舅鼓勵而從警，還有一名弟弟目前也在三重永福派出所任職，家屬稍早接到噩耗後，立即北上見黃員最後一面。對此，市長侯友宜表示，將會全力追究，給黃員一個交代。

據了解，黃員為高雄人，來自警察世家，從小受到舅舅鼓勵從警，警專33期畢業後，分派到三重警分局服務，迄今共記功4次，嘉獎437支，另還有一名弟弟目前也在三重永福派出所任職。黃員2020年結婚後育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，不料卻遭遇橫禍不幸殉職。

▲黃瑋震來自警察世家，從小受舅舅鼓勵從警。（圖／翻攝黃員臉書）

黃員家屬一早接獲噩耗立即北上見他最後一面，阿嬤強忍悲傷在他耳邊呼喊，「瑋震，阿嬤來看你了，你不要擔心，好好的走」，場面令人鼻酸。

對此，新北市長侯友宜表示，將會全力追究肇事原因及責任，還給警察同仁公平跟正義，絕對不寬待。另外，也將全力協助家屬後續喪葬事宜，讓家屬傷痛減到最低。

回顧案情，25歲黃男今天凌晨開著賓士車一路狂飆，行經三重正義北路與龍門路口時，逆向飆撞一輛停等紅燈的巡邏警車，還波及到後方一輛多元計程車，當場把警車撞噴飛至騎樓，28歲黃員坐在副駕首當其衝，導致嚴重氣胸，搶救4小時後宣告不治，另還有5人輕重傷送醫。





▲黃瑋震坐在副駕首當其衝，造成嚴重氣胸，搶救4小時仍不幸殉職。（圖／記者戴上容翻攝）