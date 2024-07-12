國中女病逝遺憾沒上高中　校長靈堂親送錄取通知「完成報到」

▲鼓山高中廖俞雲校長（左）、七賢國中邱元甫校長（右）將鼓山高中錄取通知單、小書包親自送達靈堂給家屬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

原本期待展開高中生活的七賢國中邱姓女畢業生，今年錄取鼓山高中，但還來不及報到就不幸因病辭世，鼓山高中校長廖俞雲、七賢國中校長邱元甫11日一起到邱生靈堂弔唁，並親自將鼓山高中錄取通知單送給邱的家人，希望邱姓女同學在天之靈仍能完成學業。

鼓山高中校長廖俞雲特別穿上學校制服，為邱姓女同學帶來蓋有關防的錄取通知書、新生報到手冊、鼓山高中小書包，以及在學證明書，代表她已經完成新生報到手續。

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廖俞雲說，得知邱同學過世後相當難過，感到非常遺憾，所以特別送來就學錄取通知單，很榮幸能夠成為家屬的安慰，希望邱同學能夠以鼓山高中學生的身分，在西方極樂世界學習完成高中學業，鼓山高中也會以她為榮。

▲▼廖俞雲校長代表學校摺紙飛機給邱同學，希望她在天國自由飛翔。（圖／記者賴文萱翻攝）

現場七賢國中、鼓山高中全體師生向邱同學家人表達哀悼與慰問；有同學難過的說，邱生雖然離開了他們，但她的笑容與精神將永遠留存他們心中，尤其她的善良與熱情，也將成為師生們心中最溫暖的回憶。

七賢國中邱元甫校長表示，邱同學是一位深受同學與老師喜愛的學生，善解人意，個性活潑開朗，總是帶著微笑面對每一天。下課時間，她經常被同學圍繞著，與大家分享歡笑與快樂，人緣極好，同學都相當喜愛她，連老師們也對她讚譽有加。除了性格上的優點，邱同學也是一位非常有責任感的學生，答應的事情總是全力以赴，盡心盡力完成。無論是班級的日常事務還是學校的活動，她都積極參與，總是能出色完成任務，責任心與她積極的態度，為班級、學校帶來了許多正能量。

邱元甫強調，邱同學的離世，對於家人、師生與朋友都是感傷的打擊，原本有著光明的未來，將在鼓山高中開始新的學習與生活，但這一切都因病痛戛然而止。她的離去不僅讓大家感到悲痛，也讓大家更加珍惜身邊的人與事。