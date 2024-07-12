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大陸 大陸焦點 特派現場

台贛青年影片創作賽　紀錄兩地美好生活與美景

▲相機,照相,攝影,拍照,攝影師（圖／取自免費圖庫librestock）

▲2024年第一屆台贛青年影片創作大賽即日起徵集。（圖／取自免費圖庫librestock）

記者任以芳／江西報導

贛台薈「首屆贛台青年影片創作大賽」10日正式啓動，比賽作品徵集時間為期2個月。大賽徵集期間，邀請台灣青年來贛實地拍攝創作交流，分享眼中的江西美好生活、美景與美食。

本屆活動以「贛台青年視界 發現記錄時代」為主題，主要以短影片方式呈現。大賽自10日開始正式進入作品徵集階段，面向台贛兩地青年徵稿，全面聚焦美麗江西和台灣美景。

報名創作者針對兩地好山、好水、好生態、好食材、好生活、好文化、好鄉愁等素材，比如台灣青年在江西學習、生活、創業、就業等內容，也包含台灣青年眼中的山水、文旅、陶瓷、戲曲、美食、中醫藥、書院、客家、人文、非遺等江西特色文化故事，展現兩岸同根同源，一脈相承。

根據比賽規則，參賽作品須緊扣大賽主題創作，不限形式、數量，作品內容積極向上，有藝術感染力，必須是原創，不能有版權爭議，時長一般為30秒至3分鐘，最長不超過5分鐘。投稿截止時間為2024年9月10日24時。

本次比賽設作品類和組織類兩個類別獎項，其中作品類設金獎1名、銀獎2名、銅獎5名、優秀獎6名、人氣獎5名；組織類獎項設最佳組織獎1名、優秀組織獎2名，共計22個獎項，總獎金35000元（單位人民幣），並頒發榮譽證書、榮譽獎杯或牌匾。

大賽活動希望吸引更多台贛青年參與兩岸交流，互學互鑒、相交相知，在共同的文化根源中找到共鳴。

▲▼ 2024年雲台會 。（圖／主辦單位提供）

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贛台青年影片賽

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