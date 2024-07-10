昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子遭夫砍死　悲慘身世曝光

▲劉姓女子遭廖姓丈夫持刀揮砍並身中7刀亡。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市三重區昨（9）日傍晚發生人倫悲劇，42歲廖姓男子殺害43歲劉姓妻子後，帶著6個月的兒子到陽明山輕生雙亡，留給家屬無限悲痛；據了解，劉女曾是科技公司會計，卻因懷孕而被資遣，如今慘遭丈夫殺手，確切案情則仍須釐清。

據了解，廖男與劉女在南港的不同科技公司任職，廖男擔任業務，劉女則任職會計，劉女卻在2023年底因懷孕而遭資遣，廖男後也因不明原因離職，2人在孩子出生前雙雙失去工作，此後則靠著雙方父母金援。

而廖男與劉女疑似因孩子教養問題頻起口角衝突，2人9日中午再次爆發口角，廖男一氣之下揮刀砍向劉女，劉女身中7刀，廖男行兇後帶著孩子離開家裡，劉母傍晚發現女兒時，劉女已倒臥在血泊之中，送醫後宣告不治。

廖男則帶著兒子逃往陽明山，警方趕抵時廖男已在馬槽橋下自縊，男嬰則疑遭父親悶死，父子皆明顯死亡，警方正在進行相關採證，以釐清案情，廖男是否即為犯嫌尚待確認釐清，警方另進行相關婦幼通報處置，案情持續釐清中。

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