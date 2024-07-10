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社會 社會焦點 保障人權

國道龜速54公里　警送「紅色大禮包」：瑞凡！這是高速公路欸

（圖／翻攝國道公路警察局臉書）

▲國道車速54公里，因此收到紅單。（圖／翻攝國道公路警察局臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

有駕駛在國道時速僅54公里，讓網友直呼，「直接54他人的存在」。警方表示，送上「紅色大禮包」，並呼籲，請依速限行車，不超速不慢速，跟上車流，保持適當安全距離。

國道公路警察局近日在臉書發文表示，原本在打內線慢速車，卻看到你在外線慢慢開，這一打不得了，你居然開不到60，「開了個54！54！54！可是瑞凡，我們這裡是高速公路欸。」

國道警察呼籲，請依速限行車，不超速不慢速，跟上車流，保持適當安全距離。

▼國道請依速限行車。（圖／資料照）

國道一號,國一,中山高,高速公路,交通（圖／ETtoday資料照）

對此，有網友留言，龜車行駛高速公路其實也相當危險，支持加強取締；警方小編回應，國家級攝影師天天都有上工。也有人說，中線常有龜速低於90公里車輛，請紅斑馬們多留意及取締吧？小編回，每個車道都有在執法喔。

一名網友說，該名駕駛很愜意地開車；小編回，「我們也很愜意送上紅色大禮包」。也有人疑問，固定式測速照相機不能拍慢速車嗎？小編回，目前系統還沒辦法。

高公局表示，高速公路各路段行車速限，依據「速限不得高於設計速率」，以及「大區段統一速限」原則訂定，主線車道最高限速原則為每小時100公里或110公里，少數路段為每小時60、80或90公里。

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