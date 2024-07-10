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很母湯！12星座相處底線大公開　可別踩雷被出局

▲▼情侶,牽手。（圖／翻攝自Pixabay）

▲牡羊在感情中習慣直來直往。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

每個人都有自己的地雷，在感情中也是如此，《星座好朋友》為大家整理出12星座在愛情裡有哪些千萬碰不得的底線呢，一起參考看看。

牡羊座

不要扭捏

牡羊座在十二星座裡，可以說是最直爽、最直接的星座。很多人在和牡羊座相處時會覺得有點辛苦，對於牡羊的忽冷忽熱、說不高興就不高興，感覺到無所適從。所以對於牡羊，你也要大方坦然一點，有問題就立刻提出來就好，但如果態度扭扭捏捏，或者乾脆不提直接冷戰的話，牡羊座也會容易瞬間對彼此冷掉，而且難以回溫。

金牛座

不要依賴

不要依賴金牛座，因為他們是十二星座中最愛享受的星座，你們或許很常兩個人相伴、一起去享受人生，但絕不等於他「只要跟你在一起就是享受」，這兩者是很不一樣的。他喜歡的是那種很舒服的感覺，無論跟誰在一起，能讓他感到平靜且安穩，他就會長期的保持，但是一旦過分依賴他、動不動就用愛來綁架他，他很容易會想辦法逃離。

雙子座

不要無趣

雙子座最需要的是源源不斷的新鮮感，如果你按照自己的節奏去辦事，他反而會越在乎你，然而如果太過遷就，雙子們很快就會覺得膩了。這也是很多人在和雙子相處時會遇到的問題，追你的時候很用力，但很快就冷淡下來的原因。簡單來說就是你要滿足他們的新鮮感，盡管去做你自己喜歡的事吧，他需要有自己的獨立空間，同樣也會透過這樣的方式永遠保持他對你的好奇心。

巨蟹座

不要輕易去愛

巨蟹座真的很重感情，相處久了，你一定會發現他們敏感的神經非常容易被挑動。愛情對於巨蟹來說絕不是什麼好玩的遊戲，更不會是過眼雲煙。不管身邊有多少悲歡離合的故事，巨蟹也沒辦法少愛對方一點點，他的愛是那樣的義無反顧。

▲情侶,愛情,LOVE,couple。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲天秤喜歡平靜和諧的生活。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

獅子座

不要傷他自尊

獅子座的光芒是無法掩蓋的，他的霸道讓你無可奈何、他的慷慨熱情會讓你瞬間融化，你很難看到他們脆弱的一面，因為他不容許自己展現脆弱。對於獅子來說，自尊心就寫在他們的臉上，你永遠找不到被痛苦劃過的痕跡，雖然獅子的自尊心很強，在愛情裡也會卑微，要知道這份卑微是因為愛，所以不要藐視獅子座的自尊，更不要忽略他那顆甘願為愛付出的真心。

處女座

不要敷衍他

處女座對於細節的重視程度，完美到讓人無可挑剔，無論是對待生活還是工作「一絲不苟、兢兢業業」、「無遠慮，必有近憂」可以說是對於處女座的詮釋，所以如果你對待事情，常常採取無所謂的態度，讓身為處女座的他覺得不穩定、看不到未來，很容易被他們給判出局。

天秤座

不要無理取鬧

天秤座是最好相處的星座，也擁有完美的情人性格，溫柔大方的天秤，討厭過於複雜和吵雜的關係，天秤座要的是和平美好的生活，他們甚至會去配合、遷就別人，寧可自己吃一點虧，但如果你打破了他們的平靜，他是會不惜犧牲你，來維持平衡的。

天蠍座

不要玩小把戲

和天蠍座的人戀愛一定要保持絕對的忠誠，身體和精神都不能背叛。就算故意想惹他生氣，也不要用「跟別人曖昧」這招來讓他吃醋，連開玩笑也不可以這就是天蠍的底線，否則愛得越深、恨得也越深，如果你辜負了天蠍的真心，那麼你一定會為此付出代價。

▲情侶,愛情,LOVE,couple。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲對於細膩的雙魚別不小心冷落了，他們的心是很敏感的。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

射手座

不要黏TT

射手是個熱情活力的星座，在感情中必須要有絕對的自由，如果戀人完全依靠自己，讓他們感覺失去了自由，這對他們來說是絕對不行的。有時候他們的獨立，會顯得與這個世界格格不入，因為他們有自己的格局，只想按照自己的方式去生活。所以如果你用所謂的「責任」來要求他，只會導致射手座對你越來越沒有耐心，並用冷淡的態度來對待你。

魔羯座

不要隨便

很多人在和魔羯交往會感到頗為費神，他們明明不神祕卻總是很深沉，不輕易和你透露自己心裡最真實的想法，總是壓抑與背負著很多的責任。這樣的魔羯座就算因為愛你，所以對你好的沒底線，也請千萬不能當隨便，因為他就算受傷了，也會因為不想傷害你而默不作聲，但等到有一天壓抑不住爆發了，碎裂的心是很難復原的。

水瓶座

不要猜測

水瓶座一向以自己的特立獨行為傲，他們很有自己的思想、擁有高度的忍耐力，同時又富有研究精神，就連水瓶自己都經常不明白自己，所以你實在不必去多做猜測，或因為覺得他忽冷忽熱就疑神疑鬼，你要相信包容力滿分的水瓶座會喜歡你任何時候的樣子。

雙魚座

不要冷落

雙魚座是一個很容易感到孤單的星座，所以他們不能沒有人陪伴也不能沒有愛情。而在一段感情中，一旦投入也比較容易患得患失，害怕自己不夠好、留不住對方，你的一個小情緒也容易被他們放得很大，而如果你冷落他，他們很容易開啟矯情模式，會問你「是不是自己做錯了什麼」。所以如果你愛雙魚座，請保護好他們脆弱的安全感，不要讓他有亂猜想的機會。

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