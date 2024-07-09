「忍者龜幫」大馬落網　6人走私200隻價值160萬稀有物種

▲ 馬來西亞政府逮捕6名隸屬國際犯罪集團「忍者龜幫」。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞政府在7月初破獲一個「忍者龜幫」（Ninja Turtle Gang）的國際犯罪組織，據了解，這個犯罪組織專門走私稀有烏龜，警方逮捕4名柬埔寨公民和2名馬來西亞籍嫌犯。這群被救出的烏龜，因為其稀有性，估計市值高達新台幣160.9萬元。

根據新加坡的《亞洲新聞台》（Channel NewsAsia，CNA）等星馬媒體報導，大馬政府在首都吉隆坡的一處住宅突襲時，逮捕6名忍者龜幫的成員，並查獲大約200隻非法走私的稀有烏龜。這是該國一週內第二次查獲大批走私龜類，這場突襲行動是由大馬警方與野生動物官員聯合執行。

▲ 馬來西亞破獲「忍者龜幫」，逮捕6名嫌犯和200多隻烏龜。（圖／翻攝自星州網）

據馬來西亞野生動物和國家公園局局長阿布杜卡迪（Abdul Kadir Abu Hashim）表示，這4名柬埔寨公民和2名馬來西亞籍嫌犯隸屬惡名昭彰的「忍者龜幫」，該幫派是一個專門走私烏龜的國際犯罪組織，這次救出的物種包括極度瀕危的金錢龜，又稱黃喉擬水龜，以及瀕危的黑池龜、鱷龜、蘇卡達陸龜、豹紋陸龜，還有分布在加勒比海千里達等島嶼的紅腳陸龜。

這群被救出的烏龜，因為相當稀有，估計市值高達24萬6394馬幣，約新台幣160.9萬元。另外，在6月29日的首次突襲中，大馬警方救出400隻原本要被分售至東南亞各國的烏龜；據了解，黑市總價值竟高達80萬5084美元，約合新台幣525.8萬元。此外，這場突襲行動還發現3條蛇、4隻鱉和5隻青蛙，獲救的動物目前全數交由馬來西亞野生動物部門安置照顧。

這些爬行動物是全都從國外走私進入馬來西亞，滿足寵物市場需求、同時趁機在黑市大賺一筆。至於這些動物如何「闖關入境」？馬來西亞官方表示，走私者最常利用陸路，例如把生物藏在車廂內偷運到大馬境內；或者將爬行動物藏在行李箱，搭乘商務航班入境。

報導稱，由於亞洲人迷信於龜類能帶來好運和財富，才讓市場需求量不斷擴大，另據非營利組織「野生救援」（TRAFFIC）表示，東南亞國家不僅是野生動物來源地，還是主要「消費市場」，更是這些不法組織走私野生動物的重要轉運站。

▲ 馬來西亞政府逮捕6名隸屬國際犯罪集團「忍者龜幫」。（圖／翻攝自X）

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