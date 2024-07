▲國防部公布共軍轟六。(資料照/國防部提供)



記者陶本和/台北報導

中共解放軍以機艦侵擾台海,空軍皆會派遣任務機升空攔截應處,也會採取廣播驅離等手段;空軍司令部參謀長王德揚中將9日證實,考量敵情威脅、國際情勢、飛航安全等三方面因素,自7月1日起,新增英語,採中英文雙語廣播驅離。

在空軍的廣播驅離作為方面,國軍以往依規定以制式廣播詞執行警告;不過,近期有軍事粉絲專頁揭露,空軍罕見以「中英雙聲道」方式來執行驅離任務。

根據廣播內容,除了原有的「中華民國空軍廣播,位於台灣西部空域的中共軍機注意!你已進入我空域,影響我飛航安全,立即迴轉脫離!」;另也新增英語,「R.O.C. AIRFORCE ON GUARD,ATTNTION! PLA AIRCRAFT OVER WEST OF TAIWAN,YOU HAVE ENTER OUR AIRSPACE,INFLUENCE OUR FLIGHT SAFETY, GET AWAY!!」

對此,空軍司令部參謀長王德揚中將9日證實,考量敵情威脅、國際情勢、飛航安全等三方面因素,自7月1日起,新增英語,採中英文雙語廣播驅離。