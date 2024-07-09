林士傑遭槍擊亡　老縣長嘆「一直在對抗黑道威脅」：故鄉不堪回首

▲前台南縣長蘇煥智。（資料圖／CTWANT提供）

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台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的爸爸林士傑，8日清晨在家裡門口遭槍殺。對此，前台南縣長蘇煥智嘆，故鄉有些不堪回首，也充滿著無力感。

蘇煥智昨（8日）表示，林士傑有槍砲前科，2018年代表民進黨參選安平區議員，2022年改由女兒參選成功，黃偉哲市長派任為台南市農產運銷公司總經理，2022年年底台南市議會議長選舉並涉及是否挾持方一峰議員的犯行而為眾所矚目。

蘇煥智透露，自己在1991年回台南縣參與地方民主運動，就一直在對抗黑道的威脅，例如1992年新營市長補選時，就曾發生當時副議長吳木桐為輔選國民黨候選人，而恐嚇對手重要支持者的三枝槍事件，後來選上立委後，為了反對七輕、大煉鋼廠（填七股潟湖供作濱南工業區）等高污染高耗水開發案，幾乎成為黑道的眼中釘，甚至在立法院被黑道立委林明義在立法院連續3次暴力攻擊，「但我們正義凜然毫不動搖，成為守護鄉土的明燈。」

蘇煥智說，「就算後來擔任台南縣長時，在公共事務立場，也從來不接受議員暴力恐嚇威脅，所以在我縣長任內黑道也不會太囂張，因為我們行得正，光明磊落，而且有同理心，也不會歧視，所以領導者本身的『清、明』其實是關鍵。」

蘇煥智嘆，不過現在台南真的是荒腔走板亂了套，黑道橫行、治安倒退、爐碴、垃圾、河川污染、太陽光電亂了套，故鄉有些不堪回首，也充滿著無力感。

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