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社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦涉貪「白手套」曝光！　經營之神王永慶愛將也捲入

鄭文燦親友帶著500萬元前來法院辦保，由法警戒護協助點鈔作業。

▲鄭文燦親友帶著500萬元前來法院辦保，由法警戒護協助點鈔作業。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2017年9月，專案小組監聽到廖俊松兒子在電話中向太太表示，將提領公司資金，帶500萬元到市長官邸給鄭文燦，調查局得知後如獲至寶，立即展開行動蒐證，果然拍到廖俊松的兒子拎著一只沉甸甸的黑色袋子進入鄭文燦官邸，不到半小時步出官邸時，已不見該只黑色提袋。

對於被指控收賄，鄭文燦應訊時矢口否認，他在偵訊過程有問必答，詳述華亞科技園區擴大案緣由，坦承認識自辦重劃會主委等人，但絕無涉貪。不過，檢方提示已遭收押的廖俊松兒子說法，表明廖子坦承送錢到官邸，將裝錢的黑色提袋放在地上時，還比了「5」的手勢，鄭則微笑地用台語回：「哉啦哉啦（即知道的意思）。」

對此情節，鄭文燦向檢方回稱，他沒打開袋子，不知道裡面有錢，至於袋子去向，他也稱不知道。由於檢方指控鄭文燦在隔年8月，以借貸名義還款500萬元給廖子，據傳雙方還有借據，檢調懷疑是監聽譯文外洩，鄭文燦才在隔年急忙退款，因此，下令當庭將他逮捕並聲押，鄭文燦聞言只有一臉無奈，情緒未見明顯起伏。

另一方面，被控行賄的楊兆麟在偵訊時也全盤否認，他雖年近90歲，但大有來頭，畢業於成大會統系，早年在第一銀行任職，負責放款，1964年離開一銀，轉進當時成立僅有10年的台塑。

因能力極強，他備受經營之神王永慶賞識，台塑總管理處成立沒多久，即升任總經理室主任，一手統籌台塑集團最為人津津樂道的成本控制概念，舉凡集團內部的原物料採購、資金調度、工程營建、制度建立、追蹤考核等，全由他負責，除了王永慶、王永在兩兄弟外，號稱台塑集團權力最大的人。


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