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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」　遭情勒出征：引退賽不去了

▲▼周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」　慘遭情勒出征：引退賽不去了。（圖／翻攝chou_szu_chi IG） 

▲藍白兩黨8日舉辦「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會。（圖／翻攝chou_szu_chi IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中信兄弟選手「周董」、「亞洲選球王」周思齊受邀參與國民黨立委柯志恩、民眾黨立委黃國昌主辦的「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會，並PO出與黃國昌的合照表示，「好希望我們的內耗能少一點，這樣國昌老師就不會一直大叫～太離譜了」，引起綠營支持者不滿。

立法院將於11日審查「運動產業發展條例修正草案」，黃國昌、柯志恩邀請第一線的棒球、職籃及足球等運動員代表出席公聽會，聽從建議並改善，希望11日完成修法，透過防賭機制法制化來防治假球事件的發生。

事後，周思齊8日晚間在IG發文表示，感謝「恩恩」柯志恩、「戰神」黃國昌、「越南小公主」麥玉珍等委員的共同參與「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」的議題。

周思齊引用電影《霍元甲》中的台詞，「通過競技我們可以發現和認識一個真正的自己，其實我們真正的對手就是我們自己。」他表示，「好希望我們的內耗能少一點，這樣國昌老師就不會一直大叫～太離譜了」，並在文末附上笑臉。

▲▼周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」　慘遭情勒出征：引退賽不去了。（圖／翻攝chou_szu_chi IG）

▲周思齊與黃國昌合照。（圖／翻攝chou_szu_chi IG）

網友看完紛紛留言，「這次真的無法按讚，抱歉了」、「內耗少一點？你要確欸」、「找錯人了…有點失望」、「可以不要跟這個人合照嗎」、「很想把旁邊無視～還好你帥很多，又很厲害」、「最後那句話真的很敗好感」、「你的引退賽我想我可以不用去了，省一筆」、「支持周董為台灣棒球的努力，但這種敗人品的人真的大可不必」。

也有人說，「支持周董、支持棒球，也支持任何一位，不分黨派支持運動產業健康發展的委員」、「各位1450死忠仔不要跟我搶引退賽的票，尤其是有兄弟會員的人，沒會員的就不關我的事了」、「一堆人說周董跟這兩黨一起會怎樣怎樣，怎麼不想想之前找來的體育代表都是什麼棒協籃協，什麼時候找過真正運動員，真正為體育發聲的就給推」、「牽扯到政治大家就在崩潰了，難怪籃球變成那樣…大家優先內鬥吵架」、「留言真的很好笑，周董是為了體壇的議題又不是去助選，是在崩潰幾點的」。

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