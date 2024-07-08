大逆轉！黃健瑋遭控「下藥性侵人妻」　爆料人夫瞎掰被起訴

▲黃健瑋遭控下藥性侵人妻，如今爆料者承認是不實指控，遭依妨害名譽起訴 。（圖／翻攝黃健瑋臉書）



記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

演員黃健瑋去年6月捲入演藝圈#me too風暴，遭一名廖姓人夫指控黃健瑋對他的前妻下藥性侵。時隔1年案情大逆轉，黃健瑋今（8日）在臉書PO出廖姓人夫的道歉聲明，坦承所有指控都是不實言論及虛言；士林地檢署也依妨害名譽對廖男提起公訴。

根據起訴書，廖男在2010年發現前妻曾與黃健瑋交往，當時2人尚未離婚，廖和黃達成和解協議，但事後廖認為黃不依和解條件履行，懷恨在心，竟意圖散布於眾，基於加重誹謗之犯意，於去年7月初在媒體記者面前者指摘黃健瑋對前妻下藥性侵等不實事項。

廖男偵訊時矢口否認犯行，辯稱是前妻跟他說可能被黃健瑋下藥性侵，但他並未將此事告訴記者，反控「喝醉酒或下藥是記者自己說的」。

不過在場記者作證，表示廖男確實有向在場媒體記者爆料前妻跟他說被黃健瑋下藥性侵；廖男前妻也作證，表示自己並未告訴廖男遭黃健瑋性侵，廖向媒體爆料所述均屬虛構的事實。

士林地檢署認為，廖男利用爆料給媒體，利用不知情之媒體以文字、圖畫等方式，詆毀、貶損黃健瑋之人格與社會評價，依妨害名譽罪提起公訴。