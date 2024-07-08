分析：美大選後若混亂　恐被中國視為「犯台好時機」

▲解放軍東部戰區軍演畫面。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國《巴隆周刊》（Barron's）專欄作家石宇（Isaac Stone Fish）7日撰文警告，如果美國在11月5日總統大選之後出現「權力真空」的混亂局面，可能被中國國家主席習近平視為入侵台灣的好時機。

石宇是顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）創辦人兼執行長。他認為，萬一川普敗選又不接受選舉結果，或者雙方票數太接近、引發爭議，將出現「權力真空」的混亂局面。屆時，中俄與北韓等獨裁者有機可乘，就連日本、以色列及菲律賓等盟友，可能也會趁機實施華府反對的政策。

▲川普與拜登再度角逐白宮大位。（圖／路透）



不過，最令人擔憂的情況，仍是中國藉機犯台。北京可能趁著華府混亂，奪取最鄰近的金門與馬祖，透過網路攻擊癱瘓台灣關鍵基礎建設，或者無預警發動決定性攻勢，試圖暗殺台灣總統賴清德，甚至轟炸台灣。

石宇強調，萬一北京武力犯台，不論是否成功，都將對全世界造成影響。儘管美國宣戰權力握在國會手上，但二戰之後都是總統推動參戰，屆時經濟、國會關係、國內支持度都會成為關鍵考量。不論下屆美國總統是誰，如何保衛台灣免受北京攻擊，都是一項艱鉅任務。