藍曝開鎖片　黃捷喊「合法合規」：是在指控我太早上班？

記者皮心瑀／台北報導

藍綠8日為《選罷法》開戰，一早的強佔主席台之爭，6點多集結的國民黨團便吃下敗仗，敵不過早早備戰的民進黨團。藍營質疑，民進黨立委黃捷找鎖匠開門，並曝光開鎖片。對此，黃捷受訪時回應，立委進到會議室合法合規，沒萬用鑰匙，也沒有帶鎖匠，同時沒有破壞公物，門鎖都是好的，現在是指控她太早上班嗎？

▲黃捷否認找鎖匠打開委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃捷說，不知道藍營是在開心什麼，因為他們公布的影片，證明她很早就上班，如果他們認證說她是最早上班的、最勤奮的，那也是獲肯定，也謝謝國民黨團總召傅崐萁稱讚她多才多藝。

對於藍營質疑她私自進會議室，黃捷強調，立委進到會議室合法合規，她要幾點上班應該不需要其他立委過問，但她沒萬用鑰匙，也沒有帶鎖匠、破壞公物，門鎖都是好的，如果要指控她，那就是因為沒看過那麼認真的立委。

不過，立法院長韓國瑜下午召開朝野協商，研商有關「電業法第四十九條條文修正草案」案，還有考試院人事同意權案，雖因民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤皆缺席，因而無法開會，但國民黨團書記長洪孟楷過程中提到，黃捷凌晨偷破壞門鎖占會議，韓國瑜則回應．此事「真的很嚴重！」現在正在查，開鎖的人是院本部還是外來的人，給立法院一點時間，查完後會跟各黨團報告。

▲黃捷開鎖畫面。（圖／國民黨提供）