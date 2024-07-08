辦鄭文燦第一人！　吳宗憲：他被查不意外

▲現任海基會董事長、前桃園市長鄭文燦。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

現任海基會董事長、前桃園市長鄭文燦因涉貪污罪，6日凌晨遭桃園地檢署以涉犯《貪污治罪條例》向法院聲請羈押禁見，隨後在同日下午以500萬元交保，並遭限制住居及出境出海。對此，有20年檢察官資歷的國民黨立委吳宗憲表示，有這樣的結果他不意外，因為鄭文燦在桃園市長任內地首起弊案，就是吳宗憲起訴的！

據悉，鄭文燦在桃園市長任內捲入土地變更弊案，疑與先前桃園市政府辦理「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」有關，也就是1名重劃會相關主導人士透過友人先後向鄭文燦送出500萬元賄款，希望鄭文燦介入擴大工業區範圍。





▲曾任桃園地方檢察署檢察官、偵辦鄭文燦市長任內首個弊案的國民黨立委吳宗憲。（圖／CTWANT提供）

對此，曾任桃園地方檢察署檢察官、偵辦鄭文燦市長任內首個弊案的國民黨立委吳宗憲表示，鄭文燦被查，他一點都不意外，目前曝光的案情，有部分跟他以前是一樣的，「其實法官是認定，鄭文燦有收5百萬。」

吳宗憲回憶，當時他們鎖定的目標其實蠻多的，其中就包括這一次曝光的華亞科。他表示，民進黨執政之後開始把手伸進各個系統，所以不敢講話的人很多，「你問我說當年我辦那個案子，有沒有受到壓力，我只能說我非常的不爽。」

在鄭文燦市長任內，首個被時任桃檢檢察官吳宗憲鎖定，且被起訴判刑的，就是當年的市政顧問鄭義雄，整起案件當時鬧得沸沸揚揚，甚至鄭文燦的貼身秘書和司機都被列為被告。吳宗憲也回憶，地方上那時候是說鄭義雄是鄭文燦的金主，或是他的乾爹，「但我知道他後來對我很不滿，畢竟是他任內的第一個弊案。」

因此，吳宗憲也被外界封為查鄭文燦第一人：「如果就順序來說是這樣沒有錯，所以當時應該是去搜市府，也是我是第一個。」

報導補充，吳宗憲20年檢察官資歷，先後為桃園地方檢察署檢察官、士林地方法院檢察署檢察官、南投地方法院檢察署檢察官，並擔任過重大刑案、國土保育、公訴、緝毒、金融等專組檢察官，有11年偵辦肅貪經驗。

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