萊爾富嗆OK「你最小」被炎上！小編道歉：我仍活著但主管慘兮兮

▲萊爾富開立Thread帳號，但發文和留言不斷惹議。（示意圖／萊爾富提供）

圖文／CTWANT

社群平台《Threads》崛起，身受不少民眾喜愛，許多名人、企業紛紛開始經營帳號。不過，近來萊爾富卻引發爭議，帳號開通沒幾天，發文和留言口無遮攔，遭到大批網友撻伐。

萊爾富在《Threads》PO出一張圖，暗指4大超商的地位，7-ELEVEn和全家像是哥吉拉大戰金剛，OK超商是一隻傑利鼠，萊爾富則是拿著球棒的柴犬，引來OK超商回應：「哈囉！我為什麼是小鼠鼠？」萊爾富則表示：「你最小啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，OK超商不甘示弱，「你們都不知道OK的咖啡有多好喝」，沒想到萊爾富直接回嗆：「啊是有多好喝啦！」隔天萊爾富再度發文，詢問：「大家早餐都吃啥？誰敢PO 7-ELEVEn、全家、OK的早餐，我直接給你一拳」。

此外，有網友抱怨連鎖餐廳的「唐揚雞咖哩飯」，餐盒上備註「食用前要先攪拌」，引來萊爾富留言「滿唐的」，被質疑是歧視身心障礙者。針對該言論，萊爾富緊急澄清「不要這麼敏感，很抱歉造成誤會，對於『唐』這個字引用自日文，唐揚炸雞塊很唐，形容這炸雞塊很道地，沒別的意思」。

▲萊爾富小編的回應被質疑歧視身障人士。（圖／翻攝自Threads）

然而風波越演愈烈，萊爾富昨（7日）出面道歉，提到這幾天經過起伏，員工發現主管更慘，「我雖仍活著，但是我主管慘兮兮被公司K到最高點，終究是我做了不好的發言，我對同業跟大家道歉，也會再學如何當好小編，吃個肉圓，讓我更圓融」，並附上手拿紙條，上方有著愛心形狀和對不起的照片。

▲萊爾富發文道歉。（圖／翻攝自Threads）

只是這番道歉仍無法平息怒火，網友再度開罵：「道歉可以道歉成這副模樣，你應該不是做小編的料」、「有你這種員工，真是萊爾富的不幸」、「原本店已經夠少了，現在還四處放火，連小編到可以這樣嘴秋了，這公司還有什麼道德可言，果然蠻白的」、「道歉就道歉，語氣不要那麼輕浮可不可以」。

延伸閱讀

▸ 高雄豪宅衣櫃藏屍案！犯嫌「求1事露餡」威脅老母阻報警 親姊竟是幫兇

▸ 老公用無人機跟蹤 竟發現嬌妻「野外出軌」工廠老闆

▸ 中國夫婦「領養」孤兒16年未登記...去世後女兒領走百萬遺產 養子一毛未得