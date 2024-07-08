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「4生肖」財運大爆發！農曆6月受財神眷顧　準備升職加薪了

農曆6月，屬豬的朋友在三合吉星照耀下，財運將迎來高峰（示意圖／翻攝pixabay）

▲農曆6月有4生肖無論是在事業，或是在投資理財上都能大獲成功。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

時序已進入農曆6月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書表示，對一些生肖而言，這個月份是財神眷顧、財運亨通的好時機。無論是在事業上順風順水，或是在投資理財上大獲成功。

生肖豬

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農曆六月，三合吉星的照耀下，你的財運將迎來一個高峰。貴人的提拔與支持，使得你在工作和事業上都有新的突破。你的努力和才華將會得到充分的發揮，帶來意想不到的成功。財運方面，投資和投機都有吉兆，讓你在財富累積上取得顯著的進展。同事之間的相處和合作也非常融洽，這為你的工作環境增添了更多的正面氛圍。這個月份，你將會享受財神的厚愛，無論在哪方面都能夠獲得豐厚的回報，財運大爆發。

生肖虎

在這個農曆六月，你的財運可謂旺盛無比。無論是事業或職場，都會有顯著的進展和成功。你的努力和才華將會被上司和同事所認可，帶來不錯的升職和加薪機會。投資理財方面，你也會有意想不到的收穫，財源廣進。在這個順心如意的月份，你的每一個決策都會帶來豐厚的回報。諸事順暢，讓你心情愉悅，訴願也能順利實現。享受這個充滿機會和財富的月份吧，你的付出終於有了回報，讓你愜意優遊在成功的喜悅中。

生肖馬

這個月，你的財運將在六合星象的影響下大幅提升。你的德行和努力終於得到了回報，事業上將有長官的提拔和重用，這意味著升職和更多的責任，同時也帶來了財富的增長。你的工作能力和態度將會被認可，可能會有擴張或擴充的現象，使得你的職場地位更加穩固。財運方面，你的投資眼光敏銳，能夠在適當的時機抓住機會，獲得可觀的回報。這是一個值得期待的月份，財神的眷顧讓你在各方面都能夠如魚得水，財運大爆發。

生肖雞

延續上個月的好運，農曆六月對你來說依然是財運亨通的月份。你在事業上的表現依然出色，貴人的提拔與支持使得你在職場上如魚得水。財運方面，平順而穩定上升，你能夠在投資理財上做出明智的選擇，忍耐和禮貌的態度使得你在投資上更加謹慎，避免了不必要的風險。同事之間的和諧相處，也為你的事業發展提供了良好的支持。這個月份，你的財運將會穩定上升，財神的眷顧讓你在各方面都能夠享受到成功和財富帶來的喜悅。

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