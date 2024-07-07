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鄭文燦2度海基會任職都短命　上次因「富士宴」被流放只待5個月

▲賴清德內閣人事公布，鄭文燦出任海基會董事長。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭文燦請辭海基會董事長。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內，疑似涉入在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄，地院6日下午裁定500萬元交保；他火速在7日請辭海基會董事長一職。鄭文燦於6月7日就任，上任僅短短一個月；回顧他在2007年，因捲入「富士宴」餐會疑雲，被丟到海基會擔任副秘書長，但同樣只短短5個月就辭職。

鄭文燦在桃園市長任內因涉嫌在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄。桃園地檢署於5日大動作指揮調查局桃園市調查處搜索，上午7點多進入桃園地檢署檢察官認為鄭文燦涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，有羈押原因及必要，予以逮捕；而6日凌晨向桃園地院聲押並禁止接見。

對此，鄭文燦的律師在6日上午近11點左右，趕到並緊急閱卷；13點40分地院裁定500萬元交保，限制住居、出境、出海。鄭文燦也火速在7日中午，透過海基會發表聲明請辭；海基會表示，鄭文燦基於避免影響團隊政務推動，已請辭董事長職務，「鄭文燦董事長珍惜從政的價值初心，將在司法程序中，全力捍衛自身的清白。」

回顧鄭文燦近年的政治生涯，在卸任桃園市長後，轉任行政院副院長，在2024總統大選落幕後，他一直是被點名更上層樓，擔任閣揆的人選，成為賴政府、野百合世代第一位行政院長；不過，鄭文燦的根據地「桃園」，在本次選戰中6席全丟，他也不斷成為在野黨攻擊箭靶，最終讓他被流放到冷衙門——海基會。

鄭文燦被丟到冷宮後，本來傳出是他居中牽線知名大陸藝人胡歌來台，一度造成轟動，但隨後被海基會澄清，他並未涉入胡歌來訪的相關安排。這一個月來，鄭文燦積極走訪、拜會兩岸相關人士，但還未有進一步建樹，就爆出涉賄案。他自6月7日就任至今，也就短短一個月，成為最短命的海基會董事長。

事實上，這不是鄭文燦第一次踏進海基會，回顧2007年前總統陳水扁執政時期，時任行政院長蘇貞昌內閣，邀請他擔任新聞局長，可是後來涉入「富士宴」餐會疑雲，當時蘇貞昌跟謝長廷兩人競爭總統候選人打得火熱，鄭文燦也「被請辭」，同樣丟到海基會擔任副秘書長，而他也耐不住冷宮，只短短當了5個月就請辭。

所謂的「富士宴」，當時鄭文燦擔任新聞局長宴請日本富士電視台，被外界質疑涉入台視釋股案，後來他也因此請辭新聞局長一職。隨後，時為行政院副院長的蔡英文，擔任「行政院處理無線電視事業公股股權轉讓審議小組」召集人，她公布「富士宴」報告指出，鄭文燦行為已屬不當，但她也提出附帶說明，指富士電視持有股權是移轉給亞哲投資有限公司（賴國洲掛名負責人），顯未受鄭文燦邀宴影響。

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