防藍偷渡「身分證影本」加嚴版　綠甲動備戰選罷法預告：全力擋下

▲民進黨團甲動佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院上週為《選罷法》修法吵得不可開交，民進黨團祭出強力杯葛，成功擋下，內政委員會召委高金素梅則重新排審，朝野將於8日再度交鋒，藍綠甲動備戰。根據議程，最爭議的藍委許宇甄的提案已被抽掉，但納入已宣布撤案的綠委吳秉叡的版本。民進黨團幹事長吳思瑤指出，這樣的排案實質有問題，並質疑國民黨團想藉此偷渡更嚴苛的連署條件，若真如此，綠營絕對會全力擋下。

原許宇甄的版本主張「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」、「罷免同意票數超過被罷免人當選得票數」，引發批評，後國民黨態度轉彎，不再針對罷免門檻，而是改採民眾黨所主張的加嚴連署審核，並在4日議程中就納入吳秉叡提案。

吳秉叡的提案為上屆任期就提出，當中要求在連署文件中加註身分證發證日期。面對藍營的這一波操作，吳秉叡2日便表示要撤案，希望能避免被模糊焦點，但卻來不及，因按照議事規則，已經一讀的法案若撤回，依例需重新排入程序委員會，再交由院會。由於上週五院會未處理到此案，因此藍營仍可將該案再度納進議程。

吳思瑤說，吳秉叡的案子已經申明撤案，藍營執意排入，這實質上就有問題，這必須要先釐清。

吳思瑤質疑，國民黨要的其實是連署附身分證影本，而不是吳秉叡原本的版本，但兩者的法條條次一樣，國民黨是企圖用吳秉叡的案子修正動議，去偷渡、寄生別人的案。

吳思瑤表示，若國民黨真放棄剝奪人民的罷免權，那許宇甄也應撤案。至於民進黨團是否會再如上週一樣的強度杯葛，吳思瑤回應，就看明天狀況，若國民黨真用上修正動議想讓罷免連署門檻更困難，那民進黨團也會全力擋下。