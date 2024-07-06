計程車司機當街被攔停！下車竟遭「壓引擎蓋上」強吻：他還伸舌頭

▲小黃司機被攔停，當街遭到強吻。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸上海近日發生一起離奇的行車糾紛，一名計程車司機因為沒有禮讓右轉車，因而遭到攔停，沒想到對方除了動粗以外，更是把他壓在引擎蓋上強吻，詭異的畫面讓不少網友看傻眼。

綜合陸媒報導，這名計程車司機指控，他日前行車在路上，遇到一輛車準備右轉，不過他並沒有停讓，沒想到右轉的駕駛疑似惱羞成怒，一路追著他到下個路口，並且把他攔了下來。

司機原先以為是要理論，沒想到對方拿了一支鞋子下來，接著就將他壓在引擎蓋上掐脖、強吻，讓他受了不少驚嚇。

▲小黃司機被攔停，當街遭到強吻。（圖／翻攝微博）



司機立刻報警處理，不過警方到場後，對方仍舊在叫囂，於是他也不甘示弱，不斷開口回擊。豈料在員警的注視下，司機又再度被按在副駕駛座上強吻，這次右轉駕駛甚至將舌頭伸進他的嘴裡，嚇得他立刻咬了下去。

司機遭到侵犯後，精神上承受了莫大的痛苦，不但半夜都會被嚇醒，精神上也有點恍惚，直到現在都不敢再開車，沒想到發生行車糾紛，竟會遭到猥褻。

噁心的事件曝光後，不少網友傻眼回應，「以前都是物理攻擊，傷一陣子。現在是魔法攻擊，傷一輩子」、「整個社會終於實現君子動口不動手了」、「這個世界已經變成我不認識的樣子了」、「我的天，這司機不得嚇死啊？」