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爸媽接放學讓「小孩暴衝過馬路」　駕駛險背人命1分鐘狂罵7聲X

網搜小組／趙蔡州報導

帶年幼的孩子出門，真的要隨時注意孩子的情況，一名網友在臉書表示，他近日開車行經新北市中和區圓通路時，突然旁邊幼兒園有孩子從死角衝出，還好他及時左轉煞車才沒有撞上，驚險的情況也讓他1分鐘內連罵7聲「X」，影片曝光後網友也紛紛撻伐家長「到底怎麼顧小孩的！」

原PO在臉書「爆料公社二社」貼出影片，可以看見他開車行經新北市中和區圓通路巷子，路口有一間幼兒園剛好正在放學，有家長正在幼兒園門口接送孩子，不料突然間有一名孩子從貨車死角突然衝到馬路上，嚇得他緊急將方向盤打左閃避煞停，才避免車禍事故發生。

▲▼千鈞一髮!中和幼童暴衝過馬路 駕駛急煞險撞上。（圖／翻攝自記者爆料網）

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▲家長接小孩讓「女童暴衝過馬路」，駕駛嚇壞緊急左閃。（圖／翻攝自記者爆料網）

儘管當時車速不算快，如此年幼的孩子一旦被撞上，最嚴重可能將背上一條人命，危險的場景讓駕駛與乘客冒了一身冷汗，幾秒後才回神說「太危險了吧」、「小孩要看啦很危險」，甚至忍不住連罵7聲「X」，然而在旁邊接孩子的媽媽沒有第一時間道歉，反而是先大罵孩子跟指責在馬路另一側的孩子爸爸，讓他們非常傻眼。

影片曝光後，立刻吸引網友熱烈討論，有人說，「遇到這種真的很哭唉」、「如果是我先罵孩子的媽媽」、「什麼家長啊，你們真的太溫柔了，應該再更火大的開罵」、「拜託一下，小孩真的要顧好，這樣真的很危險」、「有狀況都先怪別人，怎麼都沒想過要檢討自己」、「真的不要在對面喊小孩，小孩容易下意識直接衝過去」。

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