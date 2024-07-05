　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415） 

▲日本AV女優美谷朱音宣布將於2025年7月19日引退。（圖／翻攝akanemitani0415）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本AV女優美谷朱音（舊藝名為美谷朱里）因精湛的演出，獲得「騎乘位天才」的封號，身受粉絲喜愛。然而，美谷朱音今無預警宣布引退的消息，讓不少網友傻眼。

美谷朱音５日在社群發文表示，「我，美谷朱音決定在一年後的2025年7月19日從AV女優的身份引退！我會努力讓這一年不留遺憾，謝謝大家的支持」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415）

▲▼美谷朱音。（圖／翻攝akanemitani0415，下同）

▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415）

消息傳回台灣後，讓網友非常感慨，「悲痛，好用的屁屁」、「那個尻、那個腹肌、那個腿」、「X！那個最頂的肉體要引退了喔」、「哭啊～她跳舞也好看欸」、「嗚嗚我老婆」、「有部是vr在你前面跳舞，超頂」、「太難過了」、「美谷演技很棒，非常好用」。

據悉，美谷朱音今年27歲，2017年以女大學生的身分出道，以每個月5部作品的頻率出片，短短1年就累積超過100部作品，也因入行前就有跳舞的資歷，因此在AV表現騎乘位的排名之中，時常排行靠前並獲得大讚，也被網友封為「騎乘位天才」，2023年也來台參加「台北國際成人展」。

▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415）

▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
黃凱貪污手法曝！豪宅如精品店　2名車、名錶5支多款名牌包
急診醫聞到「死亡的味道」！患者說話一半真的發黑猝死
劉德華演唱會正式起跑！　「巨龍＋神獸」震撼降臨：我回來了
「AI機器人妖股」連飆跳空漲停　被列入37檔注意股名單
「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

急診醫聞到「死亡的味道」！患者說話一半真的發黑猝死

台女稱蘭嶼遇「薩滿巫師祖靈」　達悟族人傻眼：最好會講國語

「小暑」來了！5生肖運勢超強　屬馬大財運噴發、第一名名利雙收

快訊／新北汐止4212戶突停電「住戶困電梯」　台電回應了

太常戴耳機恐害「耳朵發霉」！耳鼻喉醫曝原因：別用棉花棒

網紅自強號上演「屍速列車」！地板扭曲爬行驚嚇全場　台鐵回應了

三軍儀隊撤出中正紀念堂有譜了？　管理處續推多項「轉型正義推廣活動」

開徵「酒捐」挹注癌症新藥基金！9大團體發聲明力挺　盼降低酒害

愛愛「絕頂1姿勢」太激烈！人妻打噴嚏也爆痛：不敢講真相

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

充電孔都是灰塵怎辦　教你用熱熔膠來清理

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

郁方憶「沒錢讀書」哽咽..2兒留學花千萬！　請賈永婕女兒當陪玩姐姐「時薪600」

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

急診醫聞到「死亡的味道」！患者說話一半真的發黑猝死

台女稱蘭嶼遇「薩滿巫師祖靈」　達悟族人傻眼：最好會講國語

「小暑」來了！5生肖運勢超強　屬馬大財運噴發、第一名名利雙收

快訊／新北汐止4212戶突停電「住戶困電梯」　台電回應了

太常戴耳機恐害「耳朵發霉」！耳鼻喉醫曝原因：別用棉花棒

網紅自強號上演「屍速列車」！地板扭曲爬行驚嚇全場　台鐵回應了

三軍儀隊撤出中正紀念堂有譜了？　管理處續推多項「轉型正義推廣活動」

開徵「酒捐」挹注癌症新藥基金！9大團體發聲明力挺　盼降低酒害

愛愛「絕頂1姿勢」太激烈！人妻打噴嚏也爆痛：不敢講真相

追逐金色稻浪！2024新北濕地割稻趣　7／9手刀搶報名

德保拉優質先發、陳俊秀3分彈　兄弟下半季首戰勝統一

25歲正妹導演自爆紓壓怪癖　藏「色彩」玄機打造駭人懸念

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

是元介無預警宣布新身份＋1！　秀身分證嗨喊：值得紀念

《客人主人》國影中心特映　侯友宜盼多元共融、團結共好

台灣妞搭機遭「紅衣小女孩」驚悚摸背！　張眼抬頭一看差點漏尿

貝克漢兒子名錶戴不完　羅密歐與「貝嫂」撞「錶王」金錶

悍將「沉睡的隊長」甦醒！把握一鍋鍋「猿粥」摘下半季首勝

魏德聖敗訴面臨法拍！《BIG》童星鄭又菲暖心安慰　「私下都有關心」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

吸血千萬都不知「蔡阿嘎年收破億？」PTT炸鍋

快訊／7縣市大雨特報　轟到入夜

愛家名醫外遇　小三現況曝光

她搭捷運突發現「票卡多342元」

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘

一張250還會過期　自然人憑證被嫌爛　

台積電「10股按成10張」超展開！網喊：年底會後悔

更多熱門

相關新聞

I級AV女優宣布休業：去英國遊學

I級AV女優宣布休業：去英國遊學

日本AV女優寶田萌奈美(宝田もなみ)出道6年，擁有I罩杯驚人身材，先前確定8月份會來台灣參加TRE台北國際成人展，但她卻在日前拋出重大消息，自己將暫停AV事業，去英國留學進修，讓不少粉絲感到相當惋惜。

現役AV女優曝戶頭剩7千元！陷財務危機嘆：到底多底層

現役AV女優曝戶頭剩7千元！陷財務危機嘆：到底多底層

吃播網紅狂啃炸雞後「中風暴斃」　家屬證實

吃播網紅狂啃炸雞後「中風暴斃」　家屬證實

AV女優公布總財產　帳戶餘額嚇死人！

AV女優公布總財產　帳戶餘額嚇死人！

AV女優拉弓爆紅　一句話秒變復仇片

AV女優拉弓爆紅　一句話秒變復仇片

關鍵字：

美谷朱音AV女優引退演技粉絲

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

小炳消失兩年現身在戒毒村崩潰大哭

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

充電孔都是灰塵怎辦　教你用熱熔膠來清理

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面